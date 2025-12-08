Ondas até 10 metros. Distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido a agitação marítima

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão esta segunda-feira, 8 de dezembro, sob aviso laranja, segundo nível mais grave, devido à forte agitação marítima, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Estes avisos do IPMA estão em vigor a partir das 18:00 desta segunda-feira e prolongam-se até às 15:00 de terça-feira e são justificados pela previsão de ondas do quadrante oeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo, entre as 18:00 desta segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, os distritos de Faro e Setúbal, e, entre as 15:00 desta segunda-feira e as 06:00 de quarta-feira, o distrito de Lisboa devido à forte agitação marítima, prevendo-se ondas do quadrante oeste com 4 a 5 metros.Também sob aviso amarelo, o menos grave dos três níveis, está a costa norte da Madeira e Porto Santo, entre as 15:00 desta segunda-feira e as 00:00 de quarta-feira, também devido à agitação marítima.Na terça-feira, estão sob aviso amarelo os distritos de Viseu, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal. Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre, a costa Sul da Madeira, Porto Santo e as regiões montanhosas do arquipélago devido a períodos de chuva, por vezes forte.O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica..Quatro pessoas morreram após serem atingidas por onda no sul de Tenerife. Para esta segunda-feira, o IPMA prevê também para o território nacional "precipitação fraca e pouco frequente" e "vento por vezes forte na faixa costeira do Norte e Centro e nas terras altas". As temperaturas máximas oscilarão entre os 8º C na Guarda e os 19º C em Beja e Faro e as mínimas entre os 5º C em Bragança e os 14º C no Porto.Para terça-feira são esperados "períodos de chuva por vezes forte" e "vento forte no litoral e terras altas, em especial no Minho e Douro Litoral". As mínimas oscilarão entre os 6º C em Guarda e os 13º C em Lisboa e Faro e as máximas entre os 8º C na Guarda e os 20º C em Faro.