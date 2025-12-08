Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Piscina natural da Ilha Cangrejo, na costa de Los Gigantes
Internacional

Quatro pessoas morreram após serem atingidas por onda no sul de Tenerife

Duas das vítimas eram turistas romenos e outro era eslovaco. Prosseguem as buscas por uma pessoa desaparecida.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

Quatro pessoas morreram depois de uma onda ter atingido no domingo, 7 de dezembro, à tarde, a piscina natural da Ilha Cangrejo, na costa de Los Gigantes, no município de Santiago del Teide, no sul de Tenerife.

Inicialmente, três pessoas foram resgatadas sem vida e uma mulher havia sido levada para um hospital. No entanto, acabou por morrer no domingo à noite.

Paralelamente, prosseguem as buscas por uma pessoa desaparecida, informaram fontes do Governo das Canárias à agência EFE.

Duas das vítimas eram turistas romenos e outro era eslovaco, de acordo com fontes municipais.

Houve também um número indeterminado de feridos ligeiros, incluindo contusões e hematomas, que foram assistidos no local por equipas do Serviço de Emergência das Canárias (SUC) e por nadadores-salvadores.

Desde sexta-feira que as Canárias estão em estado de pré-alerta devido a fenómenos costeiros ao longo das costas norte e oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura e Lanzarote, bem como nas costas norte de La Gomera, Tenerife e Gran Canaria.

Ondas até 10 metros. Distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido a agitação marítima

O alerta foi dado às 16h07 locais (mesma hora em Lisboa), tendo sido enviado para o local um grande contingente de recursos, incluindo um helicóptero e uma embarcação do Serviço de Salvamento Marítimo, um helicóptero do Grupo de Emergência e Salvamento do Governo das Canárias (GES), pelo menos cinco ambulâncias do Serviço de Emergência das Canárias, assim como membros do serviço de resgate de praia com recurso a jet skis, bombeiros de Tenerife, Guarda Civil e polícia local.

O helicóptero de resgate marítimo retirou uma pessoa da água e recuperou um corpo, enquanto as equipas de resgate de praia, com recurso a motas de água, resgataram uma mulher em paragem cardíaca, que entretanto foi estabilizada e transportada por um helicóptero para uma unidade hospitalar.

Espanha
tenerife

