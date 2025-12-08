Quatro pessoas morreram após serem atingidas por onda no sul de Tenerife

Quatro pessoas morreram depois de uma onda ter atingido no domingo, 7 de dezembro, à tarde, a piscina natural da Ilha Cangrejo, na costa de Los Gigantes, no município de Santiago del Teide, no sul de Tenerife.Inicialmente, três pessoas foram resgatadas sem vida e uma mulher havia sido levada para um hospital. No entanto, acabou por morrer no domingo à noite.Paralelamente, prosseguem as buscas por uma pessoa desaparecida, informaram fontes do Governo das Canárias à agência EFE.Duas das vítimas eram turistas romenos e outro era eslovaco, de acordo com fontes municipais.Houve também um número indeterminado de feridos ligeiros, incluindo contusões e hematomas, que foram assistidos no local por equipas do Serviço de Emergência das Canárias (SUC) e por nadadores-salvadores.Desde sexta-feira que as Canárias estão em estado de pré-alerta devido a fenómenos costeiros ao longo das costas norte e oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura e Lanzarote, bem como nas costas norte de La Gomera, Tenerife e Gran Canaria..Ondas até 10 metros. Distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja devido a agitação marítima. O alerta foi dado às 16h07 locais (mesma hora em Lisboa), tendo sido enviado para o local um grande contingente de recursos, incluindo um helicóptero e uma embarcação do Serviço de Salvamento Marítimo, um helicóptero do Grupo de Emergência e Salvamento do Governo das Canárias (GES), pelo menos cinco ambulâncias do Serviço de Emergência das Canárias, assim como membros do serviço de resgate de praia com recurso a jet skis, bombeiros de Tenerife, Guarda Civil e polícia local.O helicóptero de resgate marítimo retirou uma pessoa da água e recuperou um corpo, enquanto as equipas de resgate de praia, com recurso a motas de água, resgataram uma mulher em paragem cardíaca, que entretanto foi estabilizada e transportada por um helicóptero para uma unidade hospitalar.