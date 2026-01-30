Centenas de professores sem vagas para se profissionalizarem
João Coelho/Lusa
Sociedade

Centenas de professores sem vagas para se profissionalizarem

Docentes vinculados sem habilitações para dar aulas não estão a conseguir lugares nas universidades para tirarem a profissionalização. MECI garante a abertura de novo curso em setembro.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Educação
Professores
edição impressa
Universidade Aberta
Profissionalização
MECI

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt