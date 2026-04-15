Carlos Cabreiro toma posse como diretor nacional da PJ esta quinta-feira

Passados 53 dias desde a saída de Luís Neves da direção da Polícia Judiciária (PJ), o novo diretor nacional toma posse esta quinta-feira, 16 de abril. Carlos Cabreiro será empossado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa cerimónia marcada para as 18h30, no Ministério da Justiça.O nome de Cabreiro, até então diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), tornou-se conhecido a 31 de março. O DN apurou que o nome escolhido pelo Governo foi bem recebido na Judiciária.Carlos Manuel Antão Cabreiro, cujo mandato será de três anos, está há mais de 30 anos na Judiciária e, aos 59, atinge o mais alto cargo dentro desta força de segurança. A maior parte da carreira do polícia está ligada à criminalidade informática e económica.Foi a ação da unidade comandada por Cabreiro que deteve o hacker Rui Pinto, criador do Football Leaks, onde denunciou várias situações relacionadas com o futebol, nomeadamente em Portugal e envolvendo o Benfica. Outro caso que envolveu a UNC3T foi a detenção de Paulo Abreu dos Santos, advogado e ex-adjunto da antiga ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, acusado de centenas de crimes de pornografia infantil e de dois de abuso sexual de menores.amanda.lima@dn.pt.