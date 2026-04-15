A maior parte da carreira do polícia está ligada à criminalidade informática e económica. Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Carlos Cabreiro toma posse como diretor nacional da PJ esta quinta-feira

Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Passados 53 dias desde a saída de Luís Neves da direção da Polícia Judiciária (PJ), o novo diretor nacional toma posse esta quinta-feira, 16 de abril. Carlos Cabreiro será empossado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, numa cerimónia marcada para as 18h30, no Ministério da Justiça.

O nome de Cabreiro, até então diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), tornou-se conhecido a 31 de março. O DN apurou que o nome escolhido pelo Governo foi bem recebido na Judiciária.

Carlos Manuel Antão Cabreiro, cujo mandato será de três anos, está há mais de 30 anos na Judiciária e, aos 59, atinge o mais alto cargo dentro desta força de segurança. A maior parte da carreira do polícia está ligada à criminalidade informática e económica.

Foi a ação da unidade comandada por Cabreiro que deteve o hacker Rui Pinto, criador do Football Leaks, onde denunciou várias situações relacionadas com o futebol, nomeadamente em Portugal e envolvendo o Benfica. Outro caso que envolveu a UNC3T foi a detenção de Paulo Abreu dos Santos, advogado e ex-adjunto da antiga ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, acusado de centenas de crimes de pornografia infantil e de dois de abuso sexual de menores.

amanda.lima@dn.pt

Polícia Judiciária
PJ
Ministério da Justiça
Carlos Cabreiro

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt