“Honra a ciência portuguesa”. Seguro enaltece escolha de biólogo português para Comité do Nobel da Medicina

O Presidente da República, António José Seguro, destacou hoje a designação escolha de Gonçalo Castelo-Branco, professor de Biologia de Células Gliais, no Instituto Karolinska, na Suécia, para integrar o Comité do Prémio Nobel da Medicina, considerando que esta distinção “honra a ciência portuguesa”.“O Presidente da República congratula Gonçalo Castelo-Branco pela sua eleição para o comité do Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina, distinção atribuída no âmbito da Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, num reconhecimento do mérito científico e excelência académica do investigador português”, referiu uma nota divulgada no site da Presidência.O Comité é composto por cinco membros e pelo secretário-geral da Assembleia Nobel, eleitos para um mandato de três anos. Dez membros associados são eleitos a cada ano para um mandato que vai de março a outubro.O biólogo, que tem nacionalidade portuguesa e sueca, já veio expressar o seu contentamento com esta eleição, que considerou ser um "reconhecimento da investigação” que tem desenvolvido.António José Seguro considera que a escolha Gonçalo Castelo-Branco “para um órgão tão prestigiado do sistema Nobel evidencia o contributo relevante e qualidade da investigação desenvolvida por cientistas portugueses nas mais reputadas instituições internacionais”.O Presidente desejou ainda os “maiores sucessos para o trabalho que agora irá desenvolver no Comité Nobel, certo de que continuará a prestigiar Portugal e a comunidade científica internacional”.O Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina é concedido pela Assembleia Nobel, que é composta por 50 professores do Instituto Karolinska e que se reúne cinco vezes por ano para discutir as nomeações, eleger o Comité e, na primeira segunda-feira de outubro, decidir por votação quem receberá o prémio.Os membros da Assembleia devem ser professores do Instituto Karolinska e permanecer na Assembleia enquanto fizerem parte do corpo docente da instituição.Os prémios Nobel, criados em 1895 pelo químico, engenheiro e industrial sueco Alfred Nobel (inventor da dinamite), foram atribuídos pela primeira vez em 1901.O Prémio Nobel consiste num diploma, uma medalha de ouro e um cheque no valor de 11 milhões de coroas suecas (cerca de um milhão de euros).*Com Lusa.China, França, Reino Unido desafiados. Trump quer mais países a enviar navios para proteger estreito de Ormuz.Opositora Corina Machado acusa Governo venezuelano de querer "prolongar o terror"