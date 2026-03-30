Bebé desaparecido há 10 dias estava com a mãe e foi localizado pela PJ na Nazaré

A Polícia Judiciária informou esta segunda-feira, 30 de março, que localizou um bebé de dois meses que estava desaparecido há dez dias, depois de a mãe não ter comparecido um estabelecimento oficial de apoio social.Numa operação conduzida pela Unidade Nacional Contra Terrorismo de Santarém, a criança foi encontrada com a mãe na passada sexta-feira, na Nazaré.De acordo com um comunicado da PJ, o recém-nascido estava "em risco" tendo em conta a "identificação de comportamentos negligentes por parte da mãe, nomeadamente, a incapacidade de proporcionar cuidados básicos, como higiene, alimentação e vestuário e, ainda, a existência de reações agressivas". Esta avaliação tinha, inclusive, levado a que o bebé tenha sido retirado à mãe e encaminhado para uma instituição da Santa Casa da Misericórdia.A criança está "agora a salvo", sob a tutela do Tribunal de Família e Menores de Santarém, "visando garantir a sua segurança, bem-estar e integridade física".