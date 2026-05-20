Auxílio à imigração ilegal. Detidos dois homens suspeitos de falsificarem 800 atestados de residência
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Auxílio à imigração ilegal. Detidos dois homens suspeitos de falsificarem 800 atestados de residência

Os dois homens "cobrariam entre 130 e 200 euros" a imigrantes para lhes facultarem moradas falsas e testemunhas "com vista à obtenção ou regularização de títulos de residência em Portugal", diz a PJ.
Susete Henriques
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A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira (19 de maio) dois suspeitos "fortemente indicados da prática dos crimes de associação criminosa, auxílio à imigração ilegal e falsificação ou contrafação de documentos, destinados à regularização de cidadãos estrangeiros em território nacional".

Os dois homens, com 42 e 64 anos, "terão criado e dinamizado uma estrutura organizada, estável e concertada, destinada à obtenção fraudulenta de cerca de 800 atestados de residência", explica a PJ, em comunicado divulgado esta quarta-feira (20).

De acordo com a investigação, os suspeitos indicavam "moradas, onde os cidadãos estrangeiros não residiam efetivamente", e facultavam "testemunhas que atestavam falsamente tais factos perante a entidade autárquica competente, com vista à obtenção ou regularização de títulos de residência em Portugal".

Os dois detidos "cobrariam quantias monetárias entre os 130 e os 200 euros, aproveitando-se da vulnerabilidade de cidadãos estrangeiros que pretendiam regularizar-se em Portugal", indica a polícia de investigação criminal.

"Os elementos recolhidos apontam para uma atuação com divisão de tarefas, disponibilização de moradas, angariação de interessados, recrutamento de intervenientes e obtenção de proventos económicos ilícitos", lê-se na nota.

Durante a operação da PJ, no âmbito do inquérito titulado pelo DIAP de Loures, foram cumpridos dois mandados de detenção e sete mandados de busca e apreensão.

As diligências das autoridades ocorreram nas zonas de Loures e Odivelas, "tendo sido recolhidos elementos probatórios considerados relevantes para o prosseguimento da investigação".

Os detidos vão agora ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

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