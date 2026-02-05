As imagens das inundações dos rios Sado, Tejo e Mondego registadas pela Força Aérea

O avião avião P-3C CUP+ da Força Aérea sobrevoou o país e fez um registo das inundações que se registam na sequência da subida dos caudais dos rios Sado, Tejo e Mondego, bem como da faixa costeira nacional mais afetada pelo mau tempo.Imagens do Rio Sado (clique na seta):.Imagens do Tejo (clique na seta):.Zona da Figueira da Foz (clique na seta):. No âmbito da resposta a este comboio de depressões, a Força Aérea elevou o dispositivo de alerta para mais do dobro, assegurando aeronaves prontas a descolar para missões de reconhecimento visual, transporte aéreo, busca e salvamento, entre outras, realça um comunicado.Já na quarta-feira, a Força Aérea tinha divulgado as imagens registadas na envolvente do rio Vouga..As cheias registadas pela Força Aérea na área envolvente ao Rio Vouga. Os dois helicópteros AW119 Koala e o avião P-3C CUP+ têm permitido a recolha de informação das situações mais relevantes, nomeadamente no que respeita a danos em infraestruturas, identificação de cheias e deteção de zonas ou populações em risco, informação essa partilhada com as entidades competentes de forma a apoiar na tomada de decisão..86 mil sem luz e mais de 100 estradas cortadas. Aviso laranja em 10 distritos devido à agitação marítima