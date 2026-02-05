Região de Santarém/Alverca
Região de Santarém/AlvercaForça Aérea
Sociedade

As imagens das inundações dos rios Sado, Tejo e Mondego registadas pela Força Aérea

Missões de reconhecimento visual efetuadas por dois helicópteros e uma aeronave permitem verificar a situação no País devido ao mau tempo.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O avião avião P-3C CUP+ da Força Aérea sobrevoou o país e fez um registo das inundações que se registam na sequência da subida dos caudais dos rios Sado, Tejo e Mondego, bem como da faixa costeira nacional mais afetada pelo mau tempo.

Imagens do Rio Sado (clique na seta):

Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea
Força Aérea

Imagens do Tejo (clique na seta):

Barragem de Castelo de Bode
Barragem de Castelo de BodeForça Aérea
Santarém-Alvera
Santarém-AlveraForça Aérea
Santarém-Alvera
Santarém-Alvera
Santarém-Alvera
Santarém-AlveraForça Aérea
Santarém-Alvera
Santarém-AlveraForça Aérea
Santarém-Alvera
Santarém-AlveraForça Aérea
sul de Santarém
sul de SantarémForça Aérea
sul de Santarém
sul de SantarémForça Aérea
sul de Santarém
sul de SantarémForça Aérea

Zona da Figueira da Foz (clique na seta):

Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea
Região da Figueira da Foz
Região da Figueira da FozForça Aérea

No âmbito da resposta a este comboio de depressões, a Força Aérea elevou o dispositivo de alerta para mais do dobro, assegurando aeronaves prontas a descolar para missões de reconhecimento visual, transporte aéreo, busca e salvamento, entre outras, realça um comunicado.

Já na quarta-feira, a Força Aérea tinha divulgado as imagens registadas na envolvente do rio Vouga.

Região de Santarém/Alverca
As cheias registadas pela Força Aérea na área envolvente ao Rio Vouga

Os dois helicópteros AW119 Koala e o avião P-3C CUP+ têm permitido a recolha de informação das situações mais relevantes, nomeadamente no que respeita a danos em infraestruturas, identificação de cheias e deteção de zonas ou populações em risco, informação essa partilhada com as entidades competentes de forma a apoiar na tomada de decisão.

Região de Santarém/Alverca
86 mil sem luz e mais de 100 estradas cortadas. Aviso laranja em 10 distritos devido à agitação marítima
