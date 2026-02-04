As cheias registadas pela Força Aérea na área envolvente ao Rio Vouga

A Força Aérea tem dois helicópteros AW119 Koala empenhados nas operações de apoio às populações no âmbito da passagem das depressões Kristin e Leonardo. Um dedicado à monitorização das zonas mais afetadas, em apoio à E-Redes e ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e outro vocacionado para a vigilância e deteção de cheias.Foi nesse âmbito que uma tripulação da Esquadra 552 da Força Aérea, em coordenação com a Marinha Portuguesa e por isso acompanhada por Fuzileiros, realizou esta quarta-feira, 4 de fevereiro, um sobrevoo de reconhecimento visual na zona envolvente ao Rio Vouga, entre a Ria de Aveiro e a barragem de Ermida. As imagens pela Força Aérea mostra bem o quanto toda aquela região está alagada.. "Esta missão conjunta permitiu recolher informação crítica sobre áreas densamente afetadas por cheias e em situação de perigo, reforçando a capacidade de resposta integrada das Forças Armadas no apoio às autoridades civis e às populações", diz um comunicado.. Segundo indicou o comandante nacional da Proteção Civil, as ribeiras dos rios Vouga, Águeda, Mondego, Lis, Tejo, Sorraia e Sado estão em situação de alerta devido ao risco de inundações e face às previsões de chuva intensa.Já os rios Lima, Cávado, Ave, Douro e Tâmega encontram-se em situação de vigilância.A Força Aérea informa que, na Base Aérea N.º 5 (BA5), em Monte Real, Leiria, continuam a ser distribuídas refeições e é dada a possibilidade de banhos quentes e carregamento de telemóveis, além de outros apoios solicitados pelos cidadãos.A Força Aérea mantém ainda, segundo esta nota, o apoio na cedência e aplicação de lonas, na disponibilização de geradores e na remoção de destroços das vias públicas. .Chuva, chuva e mais chuva. As imagens do mau tempo na região da grande Lisboa