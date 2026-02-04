Sociedade

Chuva, chuva e mais chuva. As imagens do mau tempo na região da grande Lisboa

Estradas alagadas e pequenas cheias na via pública são algumas consequências da chuva que tem caído nos últimos dias.
Paulo Spranger
A chuva insiste em não desaparecer. Segundo a Proteção Civil desde 1 de fevereiro que se registaram mais de 3300 ocorrências relacionadas com cheias. Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, e quinta, todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, devido à passagem da depressão Leonardo. Na região de Lisboa, houve pequenas inundações, nomedamente na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, e na capital várias estradas alagadas.

Veja as fotografias dos repórtes de imagem do DN Paulo Spranger e Leonardo Negrão, clicando na seta:

Cheias em Cascais
Cheias em CascaisPaulo Spranger
Cheias em Cascais
Cheias em CascaisPaulo Spranger
Cheias em Cascais
Cheias em CascaisPaulo Spranger
Cheias em Cascais
Cheias em CascaisPaulo Spranger
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
mau tempo em Lisboa
mau tempo em LisboaLeonardo Negrão
Mau Tempo
Lisboa
Cascais
