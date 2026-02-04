Chuva, chuva e mais chuva. As imagens do mau tempo na região da grande Lisboa

A chuva insiste em não desaparecer. Segundo a Proteção Civil desde 1 de fevereiro que se registaram mais de 3300 ocorrências relacionadas com cheias. Esta quarta-feira, 4 de fevereiro, e quinta, todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, devido à passagem da depressão Leonardo. Na região de Lisboa, houve pequenas inundações, nomedamente na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, e na capital várias estradas alagadas. Veja as fotografias dos repórtes de imagem do DN Paulo Spranger e Leonardo Negrão, clicando na seta: