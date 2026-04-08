Após estudo, a praga dos castanheiros poderá ter um fim

A doença da tinta, responsável por destruir mais de um milhão de castanheiros em Portugal nas duas últimas décadas, poderá ter uma solução, que resulta do trabalho da investigadora Susana Serrazina, que há 20 anos se dedica ao estudo deste tema."Este assunto já está em investigação há mais de 20 anos. Portanto, sempre foi o objetivo da minha investigação, bem como da investigação dos nossos parceiros, identificar quais os genes, a base genética, que estão implicados na defesa contra a doença da tinta do castanheiro", começa por explicar ao DN. A ideia passou por comparar o ADN de duas espécies distintas: o castanheiro europeu e o japonês."Nós verificámos que o castanheiro resistente, o japonês, após infeções controladas em laboratório, ativava genes muito mais cedo do que o castanheiro europeu. Assim, decidimos estudar melhor esses genes", explica a investigadora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Ciências ULisboa).A partir desta descoberta, o trabalho poderá desenvolver-se em três frentes distintas, sendo uma delas a criação de uma espécie de vacina, com base na utilização da proteína codificada pelo gene do castanheiro japonês. Este mecanismo permitirá a pré-ativação das defesas. "Em plantas muito jovens, podemos aplicar a proteína e verificar, em castanheiros sensíveis, se, após a infeção, se tornam efetivamente mais resistentes", detalha Susana Serrazina.A investigação inclui ainda a utilização do gene como marcador molecular, para identificar as árvores mais propensas a sofrer da doença, e, por fim, a edição genética para a criação de novas variedades de castanheiro que já nascem com mecanismos de defesa contra esta praga. A conjugação destas abordagens poderá abrir caminho ao combate eficaz desta doença. Até agora, apesar dos vários estudos a nível nacional e internacional, não se conhecem produtos químicos eficazes para o tratamento da doença da tinta. A investigadora celebra este resultado: "Esta descoberta é importante não só para Portugal, mas também para Espanha e Itália, que são os principais exportadores de castanha a nível europeu. Sinto que estou a contribuir para algo extremamente relevante, uma vez que esta doença tem um impacto muito significativo e negativo na produção de castanha."De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal é responsável por 10% a 15% da produção europeia, atrás apenas de Espanha e Itália. No entanto, o produto português é altamente valorizado pelo nível de qualidade, além de ser importante para regiões como o interior Norte e Centro, com destaque para Trás-os-Montes, onde se concentra mais de 70% da produção nacional.Segundo a investigadora, estes estudos ganham particular relevância no contexto das alterações climáticas. "Em condições de encharcamento do solo — uma vez que este microrganismo se encontra no solo —, estas tornam-se desfavoráveis ao castanheiro, que fica mais suscetível ao patogénio. No contexto das alterações climáticas, se ocorrerem chuvas muito intensas, como aconteceu recentemente, os castanheiros tornam-se mais vulneráveis a este microrganismo", sublinha.Outro aspeto relevante é que esta descoberta poderá ser aplicada a outras plantas da mesma família dos castanheiros, como os sobreiros e as azinheiras. "Os estudos que estão a ser realizados com estes genes de defesa também são aplicáveis à proteção do sobreiro e da azinheira, duas espécies de grande importância nos montados e com elevado valor para a nossa economia", acrescenta.Esta investigação contou ainda com a participação de Elena Corredoira, da Missão Biológica da Galiza, do Conselho Superior de Investigações Científicas (MBG-CSIC, Santiago de Compostela), Rita Lourenço Costa, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), e Marta Berrocal-Lobo, do Centro para a Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável (CBDS, Universidad Politécnica de Madrid), entre outros investigadores.amanda.lima@dn.pt.Como as poeiras do Saara podem ajudar os solos agrícolas: “Não trazem só riscos, mas também um grande potencial”.No encalço da vaca-loura, o projeto de um biólogo português