Ricardo Dias, investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
DR
Sociedade

Como as poeiras do Saara podem ajudar os solos agrícolas: “Não trazem só riscos, mas também um grande potencial”

Não chegam apenas como partículas de areia: transportam microrganismos que podem afetar solos, vinhas e a saúde animal e humana. O fenómeno, cada vez mais relevante, oferece riscos e oportunidades. Ricardo Dias, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, lidera um projeto que monitoriza estas partículas vindas do deserto, avaliando tanto a propagação de doenças como o potencial biotecnológico para aumentar a produtividade agrícola.
