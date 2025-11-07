Após cancelamento de auditório, grupo extremista 'Reconquista' encontra outro local para congresso no Porto

O grupo extremista Reconquista, investigado pela Polícia Judiciária (PJ), já encontrou outro local para realizar o congresso anual. Na tarde desta sexta-feira, 7 de novembro, o Auditório Francisco de Assis, no Porto, cancelou a reserva do espaço para o evento. O congresso, que vai na terceira edição, reunirá nomes como Martin Sellner, líder do Movimento Identitário da Áustria, e o francês Hilaire Bouyé, ambos defensores da deportação em massa de imigrantes, tal como a Reconquista em Portugal.Num vídeo publicado perto das 19h00 no Telegram, o líder Afonso Gonçalves afirmou que já foi encontrado um novo local para o encontro. "Já arranjámos um espaço alternativo. O congresso vai realizar-se!", escreveu, acompanhado de um vídeo onde apela à participação "massiva de toda a gente".Segundo Gonçalves, detido várias vezes por insultos xenófobos contra imigrantes e invasão de propriedade privada, a nova morada será enviada aos inscritos apenas este sábado. "Por questões de segurança, o novo local será enviado por e-mail amanhã às 09h00 da manhã a todos aqueles que têm bilhete", explicou na mensagem que acompanha o vídeo.Ao saber do cancelamento do local inicial, o líder do movimento, que está em articulação com outros grupos semelhantes europeus, afirmou que "não existe democracia em Portugal". O auditório justificou o cancelamento com o facto de se tratar de um evento de caráter político, "por não respeitar o regulamento em vigor, que o proíbe expressamente". Mais cedo, o Expresso noticiou que o partido Livre também teve um pedido de reserva do mesmo auditório recusado por razões políticas.Esta não é a primeira vez que o grupo Reconquista enfrenta dificuldades na realização de eventos. A segunda edição do congresso, em novembro do ano passado, decorreu na sede da Assembleia Municipal. Depois do evento, surgiram críticas pela cedência do espaço, com a presidente a afirmar que foi "enganada" sobre o encontro.Mais tarde, esclareceu que o pedido havia sido feito em nome da "juventude do Chega", algo que, na altura, Afonso Gonçalves negou. "A Reconquista não só revelou a identidade como elencou todos os oradores em e-mails trocados com a AM, e jamais foi referido que fosse da juventude do partido", afirmou.Ao mesmo tempo, a Reconquista mantém várias ligações com o grupo partidário de André Ventura. Nas duas últimas eleições, membros da Reconquista participaram em campanhas eleitorais em favor do Chega. Tal como o DN revelou numa reportagem em maio de 2024, um dos objetivos destes extremistas é "preparar o terreno" para que o Chega adote posições mais radicais, sobretudo na área da imigração..Desinformação pela caixa do correio: o ódio, o engano e a xenofobia de grupos extremistas.E, de facto, têm conseguido. Foram os primeiros a falar sobre remigração, termo que agora se tornou comum no discurso do Chega. Tudo começou com declarações de membros da juventude, como Ricardo Reis (atualmente deputado do partido). Desde o início deste ano, Rita Matias e Pedro Frazão têm vindo a defender a remigração publicamente.Na audição do Ministério da Presidência sobre o Orçamento do Estado para 2026 na semana passada, um dos temas abordados foi a imigração. O deputado Ricardo Reis questionou o ministro António Leitão Amaro sobre a remigração. Segundo o deputado, Portugal precisa "não só de repatriar os ilegais, mas também aqueles que cá estão e não cumprem, quem não merece estar neste país".António Leitão Amaro rejeitou de imediato a ideia, afirmando que a pergunta do deputado poderia servir apenas "para vídeos nas redes sociais" e "para congressos nacionais e internacionais" que discutem a remigração, como é o caso da Reconquista. E Leitão Amaro tinha razão: poucos minutos depois das perguntas do deputado, o vídeo foi publicado no X (antigo Twitter). Foi também amplamente partilhado em páginas de extrema-direita da Europa, alcançando milhões de visualizações.Outra ligação do partido à Reconquista é Francisco Araújo, presença frequente em eventos e debates da extrema-direita, e também um dos oradores do congresso de 2024. Francisco Araújo foi contratado este ano como assessor parlamentar do partido de André Ventura e eleito para a Assembleia Municipal de Guimarães pelo Chega. Nas redes sociais de Araújo não faltam publicações a apelar à remigração. Pedro Pinto Faria, conselheiro nacional do Chega, respondeu a um post de Afonso Gonçalves sobre remigração dizendo que "concorda plenamente com a premissa".amanda.lima@dn.pt.Desinformação pela caixa do correio: o ódio, o engano e a xenofobia de grupos extremistas.Grupos de ódio mobilizaram campanha do Chega e "preparam o terreno" para que partido tome ações mais radicais