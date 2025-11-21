Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O Chega, de André Ventura, incluiu nas propostas do Orçamento do Estado para 2026 o “Programa Nacional de Remigração”.
O Chega, de André Ventura, incluiu nas propostas do Orçamento do Estado para 2026 o "Programa Nacional de Remigração".Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Aproximação do Chega ao grupo Reconquista leva tema da remigração ao Parlamento

Partido de André Ventura incluiu nas propostas do OE 2026 o “Programa Nacional de Remigração”, com a criação da Unidade Nacional de Execução Forçada (UNEF). Em Portugal, a discussão começou há dois anos, com o grupo Reconquista, investigado pela PJ.
Imigração
Imigrantes
Chega
André Ventura
Extremismo
jovens
edição impressa
grupos de ódio
juventude do chega
