A Apple vai ser julgada em Paris, em junho do próximo ano, por suspeitas de obsolescência programada de vários modelos de iPhone, através de mecanismos que alegadamente impediam a reparação dos equipamentos fora da rede de assistência autorizada. A informação foi avançada esta terça-feira, 17 de novembro, por uma fonte próxima do processo à agência France-Presse (AFP).

A tecnológica norte-americana é acusada de obstruir a reparação e o recondicionamento de telemóveis entre novembro de 2021 e julho de 2024, num processo desencadeado por uma queixa apresentada pela associação Stop Planned Obsolescence. Estão em causa modelos das gamas iPhone XS, 12, 13, 14 e 15, além do iPhone SE de 2022.

Segundo a acusação, o software dos equipamentos poderia impedir o funcionamento de determinadas funcionalidades após reparações realizadas por oficinas independentes. Entre os exemplos apontados estão o reconhecimento facial Face ID e a monitorização do estado da bateria. O objetivo alegado seria incentivar a compra de novos dispositivos.

"Contestamos firmemente estas acusações infundadas", limitou-se a afirmar a Apple, contactada pela AFP.

Caso seja considerada culpada, a empresa poderá enfrentar uma multa de até 300 mil euros ou uma sanção calculada em função da sua faturação anual, além de eventuais indemnizações a consumidores.

A AFP relembra que, em 2021, a Apple já tinha aceitado pagar 25 milhões de euros em França por não ter informado os utilizadores de que determinadas atualizações de software poderiam tornar mais lentos os iPhones antigos.