Duas iniciativas foram realizadas esta tarde, em Lisboa.
Duas iniciativas foram realizadas esta tarde, em Lisboa.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

"Apelo à adoção de comportamentos seguros". Começou a operação Verão 2026 (Veja imagens)

Condutores foram fiscalizados, enquanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sensibilizou para a importância da prevenção.
Amanda LimaLeonardo Negrão
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Com a temporada de férias de verão, as autoridades estão a alertar sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito. Esta tarde, 17 de julho, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) realizaram em Lisboa duas ações de fiscalização no âmbito da operação Verão 2026.

Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realizou ações de sensibilização, promovendo "comportamentos seguros ao volante e alertando os condutores para os principais fatores de risco associados às deslocações de verão, através da distribuição de materiais informativos e do contacto direto com os utilizadores da via"-

Veja as imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão

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