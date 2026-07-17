"Apelo à adoção de comportamentos seguros". Começou a operação Verão 2026 (Veja imagens)

Com a temporada de férias de verão, as autoridades estão a alertar sobre a importância de adotar comportamentos seguros no trânsito. Esta tarde, 17 de julho, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) realizaram em Lisboa duas ações de fiscalização no âmbito da operação Verão 2026. Já a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) realizou ações de sensibilização, promovendo "comportamentos seguros ao volante e alertando os condutores para os principais fatores de risco associados às deslocações de verão, através da distribuição de materiais informativos e do contacto direto com os utilizadores da via"-Veja as imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão.Segurança rodoviária. Campanha "Viaje sem pressa" alerta condutores para os riscos de excesso de velocidade.Campanha "Duas Rodas - Agarre-se à Vida". Mais de 2700 acidentes e 15 mortos em sete dias