Campanha "Duas Rodas - Agarre-se à Vida". Mais de 2700 acidentes e 15 mortos em sete dias

A campanha da segurança rodoviária "Duas Rodas - Agarre-se à vida", que decorreu entre os dias 7 e 13 de julho e que visou condutores de motociclos e ciclomotores, terminou com menos acidentes, mas mais vítimas mortais (3) face ao período homólogo de 2025. De acordo com os dados da sétima campanha do Plano Nacional de Fiscalização de 2026, divulgados esta terça-feira, 14 de julho, foram registados, durante sete dias, 2771 acidentes (menos 41 face ao mesmo período do ano passado), dos quais resultaram 15 vítimas mortais (mais três), 60 feridos graves (menos dois) e 909 feridos leves (menos 109).Presencialmente ou via radar, foram fiscalizados, durante este período, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP 550.213 veículos e condutores, tendo sido registadas 12.429 infrações rodoviárias.O excesso de velocidade, a ausência ou incorreta utilização de capacete, ultrapassagens irregulares, infrações relacionadas com documentos e condições técnicas dos veículos, condução sob o efeito do álcool e a utilização indevida do telemóvel durante a condução estiveram na origem da maioria das infrações registadas, segundo explicam as autoridades, em comunicado.Deste total nacional, no território continental registaram-se 2624 acidentes, 15 vítimas mortais, 57 feridos graves e 866 feridos leves. Em relação às região autónomas, verificaram-se 147 acidentes, que resultaram em três feridos graves e 43 feridos leves. A campanha teve como objetivo sensibilizar "para os comportamentos de risco associados à condução, promovendo uma condução mais segura, defensiva e responsável".Foram sensibilizados 500 condutores e passageiros destes veículos de duas rodas, aos quais foi transmitida a importância de "utilizar sempre capacete homologado e devidamente ajustado", a adoção de uma "condução defensiva e adequada às condições da via, evitando comportamentos de risco, como excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas, a necessidade de "aumentar a visibilidade e a perceção por parte dos restantes utilizadores da estrada" e o respeito pelas "as regras de trânsito", bem como "manter distâncias de segurança".As forças de segurança referem ainda, na nota, que, entre 1 de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2025, registaram-se 34.179 acidentes com vítimas que envolveram veículos de duas rodas a motor (ciclomotores ou motociclos), dos quais resultaram 440 vítimas mortais, 3041 feridos graves e 34.501 feridos leves. "A maioria destas vítimas são condutores e passageiros de veículos de duas rodas a motor, mas também estão incluídos nestes valores outros envolvidos nestes acidentes, como peões e ocupantes de outros veículos", indicam as autoridades.Até ao final deste ano, realizar-se-ão mais seis campanhas do Plano Nacional de Fiscalização 2026, que irão integrar ações de sensibilização e de fiscalização..Lisboa tem equipa que corrige problemas em zonas de acidentes de viação.Cerca de 2000 crianças foram vítimas de acidentes rodoviários em 2025