Em 2024 morreram nove pessoas em acidentes de viação em Lisboa.
Em 2024 morreram nove pessoas em acidentes de viação em Lisboa.FOTO: André Rolo/Global Imagens
Sociedade

Lisboa tem equipa que corrige problemas em zonas de acidentes de viação

A autarquia da capital tem implementado medidas para tentar diminuir o número e a gravidade dos sinistros. Redução de velocidade em cada vez mais zonas é uma das estratégias.
Carlos Ferro
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