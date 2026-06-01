Segurança rodoviária. Campanha "Viaje sem pressa" alerta condutores para os riscos de excesso de velocidade

A partir de terça-feira (2) e até 8 de junho, agentes da PSP e da GNR, juntamente com elementos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vão andar na estrada no âmbito da campanha de segurança rodoviária "Viaje sem pressa", que visa sensibilizar os condutores para os riscos do excesso de velocidade. Esta é a sexta de onze campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, que abrange ações de sensibilização levadas a cabo pela ANSR, que decorrem em simultâneo e em coordenação com operações de fiscalização realizadas pela PSP e pela GNR.As ações das autoridades vão concentrar-se nas "vias e locais onde se registam níveis mais elevados de sinistralidade rodoviária associados à velocidade", referem, em comunicado conjunto divulgado esta segunda-feira (1), a PSP, a GNR e a ANSR. .Uma campanha que "pretende alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave". Entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, a velocidade excessiva para as condições existentes esteve associada a 6824 acidentes com vítimas, 177 mortes, 588 feridos graves e 8396 feridos leves, lembram PSP, GNR e ANSR. O excesso de velocidade "continua a representar a principal tipologia de infração rodoviária em Portugal Continental, correspondendo a mais de 60% do total das infrações registadas em 2025", alertam. Perante este cenário, recordam que "a velocidade excessiva ou inadequada às condições da via reduz a capacidade de reação do condutor, aumenta distâncias de travagem e agrava significativamente as consequências dos acidentes rodoviários".O objetivo da campanha "Viaje sem pressa", refere ainda a nota, visa alertar sobretudo para comportamentos que aumentam significativamente o risco de acidente grave, como a condução acima dos limites legais de velocidade, a velocidade excessiva para as condições meteorológicas ou do estado da via, a redução das distâncias de segurança e manobras bruscas associadas a velocidade inadequada. "Conduzir a velocidade adequada salva vidas e contribui para uma circulação mais segura para todos os utilizadores da estrada", sublinham a PSP, a ANSR, e a GNR. .Cerca de 2000 crianças foram vítimas de acidentes rodoviários em 2025.Montenegro aparece em vídeo sem cinto de segurança, numa altura em que o Governo apela à segurança rodoviária