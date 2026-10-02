António Costa acusa MP de atentado ao Estado de direito por negar acesso a processo. PGR diz que lei não permite

A procuradora Rita Madeira, que investiga as suspeitas contra António Costa num dos processos da Operação Influencer, recusou um pedido do ex-primeiro ministro para consultar o processo. O Ministério Público (MP) entende que, por o atual presidente do Conselho Europeu não ser arguido, assistente ou ofendido, mas apenas “suspeito”, não pode saber o que se conseguiu investigar ao longo de quase três anos.

Na resposta à nega da procuradora, Costa argumentou que não precisa de proteção contra si próprio e que a recusa em aceder aos autos é um atentado ao Estado de Direito, lembrando ainda que foi o MP quem o expôs através do parágrafo “assassino” que Lucília Gago escreveu, avança o Expresso.

O processo esteve em segredo de justiça total entre abril de 2024 e março deste ano, sendo que desde então o segredo é apenas externo e que os intervenientes podem ter acesso. Mas, como para o MP o ex-líder do Governo é um “suspeito” que só foi ouvido porque pediu, continua sem poder aceder ao mesmo.

Rita Madeira alega que o inquérito só passou a estar em segredo de justiça depois de um pedido de António Costa para proteger a investigação, mas também para proteção dos direitos do ex-primeiro-ministro e para o proteger da “exposição mediática”.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) salientou, numa resposta por escrito, que "os requerimentos para as consultas dos autos apresentados por António Costa [...] foram apreciados à luz da lei processual penal", que estabelece que, uma vez findo o segredo de justiça interno e mantendo-se o segredo de justiça externo, podem consultar o processo exclusivamente "o arguido, o assistente, o ofendido, o lesado e o responsável civil".

"O indeferimento de consultas sustentou-se, assim, no facto de o requerente [António Costa] não assumir formalmente, à luz das normas processuais aplicáveis, a posição de interveniente processual, por um lado, e de a investigação prosseguir em segredo de justiça externo, por outro", justificou a PGR.