Antigo ministro Manuel Pinho em liberdade após quase cinco anos de prisão domiciliária

O antigo ministro Manuel Pinho ficou esta sexta-feira, 16 de outubro, em liberdade ao fim de quase cinco anos preso preventivamente em casa no âmbito do caso EDP, determinou o tribunal, que simultaneamente proibiu o arguido sair do país.

A informação foi prestada à Lusa pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa, ao qual a defesa do ex-governante tinha requerido na quinta-feira a libertação, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter reduzido de 10 para oito anos e meio de prisão a pena de Manuel Pinho, por ter sido corrompido pelo ex-banqueiro Ricardo Salgado.