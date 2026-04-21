Amnistia Internacional alerta para maus-tratos nas prisões e mortes por discriminação racial em Portugal
Foto: CARLOS BARROSO/LUSA
Sociedade

Amnistia Internacional alerta para maus-tratos nas prisões e mortes por discriminação racial em Portugal

O relatório 'A Situação dos Direitos Humanos no Mundo' mostra um mundo onde esses direitos não são reconhecidos e a discriminação de migrantes e refugiados é cada vez maior.
Carlos Ferro
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