Alunos das Escolas Portuguesas no Estrangeiro obrigados a fazer provas e exames à noite
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Sociedade

Alunos das Escolas Portuguesas no Estrangeiro obrigados a fazer provas e exames à noite

Iniciativa Liberal quer avaliações externas (provas finais de 9.º ano, exames nacionais e provas-MoDa) aplicadas à hora local. Projeto de Resolução vai ser discutido na Assembleia da República.
Cynthia Valente
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