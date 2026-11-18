Um dos alunos envolvidos nas agressões na Escola Delfim Santos teve de abandonar a própria casa depois de ser perseguido e ameaçado, revelou hoje o diretor escolar, segundo o qual a exposição mediática está a transtornar a comunidade escolar.

Após a divulgação das imagens de um episódio de violência entre alunos da Escola Básica 2/3 Delfim dos Santos, um dos agressores começou a ser alvo de ameaças, contou à Lusa o diretor do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, Amílcar Santos.

"O rapaz e a mãe começaram a ser perseguidos e o aluno teve mesmo de ser retirado de casa porque lhes estavam a ligar com ameaças", revelou.

O caso foi entregue às autoridades policiais, que receberam cópias das publicações feitas nas redes sociais por um jovem adulto que revelou todos os dados do rapaz de 15 anos: "Escreveu o nome dele, dizendo que sabia o seu número de telefone e mostra nas fotografias o prédio onde a família mora, afirmando que não lhe vai dar descanso", contou o diretor da escola.

Numa das publicações, foi partilhada uma fotografia da rua onde vive o jovem de 15 anos, acompanhada da frase: "Será que ele conhece isto? Estive lá esta noite a explorar".O autor acrescentou ainda: "O rapaz que agrediu a menina na Delfim Santos. Não irei descansar a partir de agora. Quem dá a segunda, não dá a terceira oportunidade".

As publicações foram descobertas por uma aluna que denunciou o caso à direção escolar, revelou Amílcar Santos, contando que a recente exposição da escola nos media está a transtornar a comunidade escolar. O diretor lamentou que a entrada da escola se tenha transformado numa "feira mediática".

"Vejo com grande desgosto o que se está a passar. As televisões estão horas a fio a massacrar, a repetir aquelas mesmas imagens, sem qualquer cuidado pelos alunos", lamentou o diretor, sublinhando que o episódio ocorrido na passada sexta-feira está longe de representar o dia-a-dia da escola.

A ideia de se tratar de um caso isolado é confirmada pela associação de pais que está em contacto permanente com os representantes de todas as turmas e é “informada sempre que acontece algo”.

Nos últimos dias, a escola ganhou uma fama que entristece estudantes, professores e funcionários.

"Os alunos sentem um grande desgosto, mas também nasceu uma grande solidariedade, porque não se reveem no que tem sido dito. Estão a ver a escola a ser arrastada para a lama e não há sossego. Ninguém merece isto e só pedimos que deixem a escola em paz, só queremos trabalhar", desabafou.

O diretor garantiu que as agressões não serão esquecidas, mas nunca irão "montar uma forca à porta da escola".

"Não chego à escola vestido de justiceiro. Sou um cidadão e dirigente obviamente preocupado, mas sou também responsável pelos 2.800 alunos, mesmo os que se portam mal. Quem errou será obviamente responsabilizado, mas ninguém será enforcado", disse, considerando “nefastos, incendiários e irresponsáveis” muitos comentários que tem lido nos últimos dias nas redes sociais.

Sobre o rapaz que surge em destaque nas imagens, Amílcar Santos garante ser um jovem de 15 anos que "faz as suas asneiras, mas até aqui nada de violento". É um aluno com um aproveitamento regular, "não é um malandro".

O diretor condena quem transforma alunos em monstros e lembra o sofrimento da mãe do aluno.

O episódio ocorrido na semana passada trouxe também ao de cima a necessidade de reforçar as equipas de vigilância nas escolas, um problema que se sente um pouco por todo o país.

Amílcar Santos já recebeu da Câmara Municipal de Lisboa uma boa notícia: na próxima semana chegam dois novos assistentes operacionais.

O agrupamento até tem mais funcionários do que o previsto no despacho dos rácios, mas neste momento, por exemplo, faltam 12 pessoas, contou.

Muitos estão doentes, outros têm problemas que os impedem de estar na escola e a substituição por poucos dias é muito difícil, lamentou o diretor do agrupamento que conta com 84 assistentes operacionais.

As escolas têm pedido à tutela uma nova portaria de rácios, acolhendo a proposta do ministro de voltar vigilantes a circular livremente pelos espaços.

No agrupamento das Laranjeiras, o senhor Teles foi o último vigilante. Reformou-se pouco antes da pandemia. Amílcar Santos espera que em breve possam voltar a ter nos seus recreios "antigos GNR ou PSP na reserva, que faziam um serviço meritório".