A associação lembra que a rapariga que surge nas imagens é uma criança, “cuja dignidade, privacidade e proteção devem ser salvaguardadas” e, por isso, “não pode ser transformada em conteúdo ou espetáculo”.

Para a PpDM, o direito a informar “não justifica a sua exposição reiterada” e os órgãos de comunicação social têm o dever de “informar sem expor, denunciar a violência sem reproduzir a violência sobre quem a sofreu e colocar sempre os direitos e o superior interesse da criança no centro da cobertura mediática”.

“A cobertura jornalística deve ser rigorosa, contextualizada e respeitadora da dignidade das pessoas vítimas de violência, evitando o sensacionalismo e a exposição desnecessária”, reforça a associação em comunicado.

Sobre o episódio de agressões, a associação defende que é preciso prevenir e identificar precocemente para garantir que as crianças são protegidas.

A associação de pais da Escola Básica Professor Delfim Santos já pediu à autarquia e ao ministério da Educação um reforço de assistentes operacionais ou de outros funcionários que possam garantir a vigilância do estabelecimento, onde estudam 1.100 alunos.

Além disso, os encarregados de educação pediram também mais formação de professores e funcionários para que possam estar preparados para lidar com situações de conflito.

Segundo a associação de pais, a situação vivenciada na semana passada foi um caso isolado de uma escola que não é “insegura nem violenta”.

“A Direção do Agrupamento garante aos pais que o caso não será desvalorizado e que todos os envolvidos serão acompanhados e, quando necessário, punidos, sejam os que agrediram, sejam os que incentivaram a violência, filmaram ou não prestaram auxílio”, acrescentou a associação de pais.

O caso foi reportado à CPCJ e ao Tribunal de Família e Menores. Os agressores foram identificados e suspensos preventivamente, estando as autoridades ainda a investigar o caso.