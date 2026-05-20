Alerta para burlas com coleções de cromos do Mundial

Com o aproximar do Mundial de futebol voltou a febre das cadernetas de cromos da competição. Mas, alerta o Portal da Queixa, há plataformas que aparentam comercializar produtos oficiais e que, na realidade, têm como objetivo enganar os consumidores.Já foram registadas na plataforma mais de 60 reclamações onde são denunciados esquemas fraudulentos associados à venda online de cadernetas e cromos do Mundial, diz o Portal da Queixa em comunicado divulgado esta quarta-feira, 20 de maio, alertando que alegadamente há sites falsos que simulam a venda e enganam compradores.“Entre os casos reportados, destacam-se situações em que os consumidores efetuaram pagamentos e nunca receberam as encomendas, ou foram posteriormente confrontados com pedidos adicionais suspeitos, como taxas falsas”, diz.Perante este cenário, o Portal da Queixa reforça a importância da vigilância e da verificação prévia antes de realizar compras online, nomeadamente, através da ferramenta que disponibiliza gratuitamente aos consumidores - Não Sejas Pato -, onde é possível avaliar a credibilidade de sites e evitar esquemas fraudulentos.