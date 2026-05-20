Alerta para burlas com coleções de cromos do Mundial
Sociedade

Alerta para burlas com coleções de cromos do Mundial

Há plataformas que aparentam comercializar produtos oficiais, mas que, na realidade, têm como objetivo enganar os consumidores, alerta o Portal da Queixa.
Sofia Fonseca
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Com o aproximar do Mundial de futebol voltou a febre das cadernetas de cromos da competição. Mas, alerta o Portal da Queixa, há plataformas que aparentam comercializar produtos oficiais e que, na realidade, têm como objetivo enganar os consumidores.

Já foram registadas na plataforma mais de 60 reclamações onde são denunciados esquemas fraudulentos associados à venda online de cadernetas e cromos do Mundial, diz o Portal da Queixa em comunicado divulgado esta quarta-feira, 20 de maio, alertando que alegadamente há sites falsos que simulam a venda e enganam compradores.

“Entre os casos reportados, destacam-se situações em que os consumidores efetuaram pagamentos e nunca receberam as encomendas, ou foram posteriormente confrontados com pedidos adicionais suspeitos, como taxas falsas”, diz.

Perante este cenário, o Portal da Queixa reforça a importância da vigilância e da verificação prévia antes de realizar compras online, nomeadamente, através da ferramenta que disponibiliza gratuitamente aos consumidores - Não Sejas Pato -, onde é possível avaliar a credibilidade de sites e evitar esquemas fraudulentos.

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