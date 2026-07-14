Milhares de imigrantes buscaram na justiça a chance de obter um título de residência.
Milhares de imigrantes buscaram na justiça a chance de obter um título de residência.Foto: Gerardo Santos
Sociedade

AIMA. ‘Task Force’ do tribunal recupera 1/5 dos processos em atraso

Desde o início de abril, um grupo de 28 juízes está a trabalhar nos cerca de 124 mil processos de imigrantes contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).
Amanda Lima
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