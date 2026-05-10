Como o DN já relatou em vários textos, a legislação portuguesa prevê uma série de modalidades de autorizações de residência, mas que dependem de a AIMA permitir os pedidos.
Como o DN já relatou em vários textos, a legislação portuguesa prevê uma série de modalidades de autorizações de residência, mas que dependem de a AIMA permitir os pedidos.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

AIMA conclui esta semana solução de reagrupamento para bebés

A medida é necessária após a nova Lei da Nacionalidade, que só permite a cidadania portuguesa aos bebés nascidos no território se os pais tiverem cinco anos de moradia com título de residência.
Amanda Lima
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