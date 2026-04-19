Trânsito restabelecido na Ponte 25 de Abril após acidente que atrasou chegada do Benfica a Alvalade

A circulação automóvel na ponte 25 de Abril, no sentido sul-norte, foi restabelecida pelas 16:25, após uma colisão entre três veículos, que provocou cinco feridos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que na sequência deste acidente quatro pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e outra foi assistida no local.Recorde-se que a circulação na Ponte 25 de Abril esteve totalmente cortada no sentido Almada–Lisboa, na sequência do acidente ocorrido por volta das 15 horas deste domingo (19).De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, o alerta foi dado às 14:53. Para o local foram mobilizados 25 operacionais, entre bombeiros, agentes da PSP e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).O acidente provocou fortes constrangimentos no acesso à ponte, com centenas de veículos parados junto à entrada para as portagens e também ao longo do tabuleiro, agravando significativamente a circulação naquela zona.. A situação afetou igualmente a deslocação da equipa do Sport Lisboa e Benfica, que se preparava para viajar do Benfica Campus, no Seixal, até ao Estádio de Alvalade, onde este domingo se realiza o dérbi lisboeta, a partir das 18 horas. Perante o bloqueio na Ponte 25 de Abril, o clube foi obrigado a alterar o plano de viagem, optando por seguir através da Ponte Vasco da Gama. Devido ao atraso benfiquista na chegada ao estádio, o jogo foi reagendado para as 18h15.Com Lusa