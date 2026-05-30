A festa já começou. Siga o roteiro das festas populares em Lisboa
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A festa já começou. Siga o roteiro das festas populares em Lisboa

Há sardinhas, bifanas, caldo verde, cerveja e muita animação. As festas de Lisboa já se ouvem e cheiram um pouco por todos os bairros da cidade, com muitas estrelas da música popular.
Sofia Fonseca
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Santos à Campolide

Até dia 13, a Quinta do Zé Pinto, em Campolide volta a receber a festa de celebração dos Santos populares. Por lá irão passar artistas com Santamaria (dia 3), Quim Barreiros (dia 5), Jorge Guerreiro (dia 6), Rosinha (dia 9) e Ruh Marlene (dia12).

Arraial da Misericórdia

O arraial da Misericórdia está de volta ao Miradouro de São Pedro de Alcânta, em Lisboa. Durante um mês, até dia 28, está prometida gastronomia e animação nesta iniciativa da Associação Comercial e Empresarial do Bairro Alto, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, para celebrar os santos populares.

Durante o mês de junho, o arraial contará com atuações de Quim Barreiros (dia 11), Toy (dia 16), Rosinha (dia 26), The Sound Muppets (dia 3), Groove Brothers (dia 19) e dos DJs Diego Miranda (dia 12) e Ayasha (dia 12).

No âmbito do Dia Internacional do Orgulho LGBT, assinalado a 28 de junho, o Arraial da Misericórdia contará ainda com uma programação especial entre os dias 25 e 28 de junho, com shows de drags, performances, DJ sets e um espetáculo tributo a António Variações (dia 27). A curadoria e programação artística LGBT são da responsabilidade de Alberto Vieira / Roxy Vieira.

Arraial da Penha

O Arraial “A Minha Penha é Linda” regressa à Penha de França de 9 a 12 de junho para celebrar os Santos Populares com vários dias de festa onde poderá contar com concertos, DJs, música popular portuguesa, bailaricos, zonas de restauração, sardinhas assadas, bifanas, petiscos tradicionais, bebidas e espaços de convívio.

O dia 10 de junho será especialmente dedicado às famílias e às crianças com a iniciativa Penha Kids, um espaço pensado para os mais novos, com insufláveis e atividades infantis que prometem trazer ainda mais animação ao arraial.

Arraial de Alvalade

Organizado pela Junta de Freguesia de Alvalade e pelo Clube de Rugby São Miguel, o arraial volta a juntar música, gastronomia, animação e momentos de convívio no Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito, nos dias 9, 10, 12 e 13 de junho. Da programação destaque para as atuações de Quim Barreiros (dia 9), Rosinha (dia 10), e Táxi (dia 11).

Grande Arraial das Avenidas Novas

Os jardins do Campo Pequeno voltam a receber a festa de celebração dos santos populares, desta vez até 14 de junho. Além das barraquinhas de comes e bebes, a animação será uma constante, com destaque para os espetáculos de Toy (dia 3), José Malhoa (dia 9), Santamaria (dia 10), Quina Barreiros (dia 11) e Bárbara Bandeira (dia 13). O palco na noite de Santo António estará por conta do projeto Sagres Over de Rule, que coloca o DJ Overule ao comando, fazendo desfilar um conjunto de convidados que trazem diferente ritmos e muita energia.

Arraial da Praça

Só até 31 de maio é um dos primeiros a arrancar. A festa acontece junto à Igreja São João de Deus, na Praça de Londres. Este sábado, 30 de maio, com atuação de Tanya, e domingo com Sérgio Rossi.

Grande Arraial de Belém

Pelo Parque dos Moinhos de Santana a festa vai decorrer até dia 14, com animação diária. Na noite de dia 9 sobe ao palco Toy, a 11 os Deixa Rolá, a 12 Kiko Is Hot e DJ Zé Tuga.


Santos em Santos

O terraplano de Santos, à beira-rio, entre a Estação de Santos e o Cais do Sodré, recebe mais uma vez a iniciativa Santos em Santos, desta vez até 19 de julho. Pelo palco vão passar Maria Leal, Rosinha, Micaela, Romana, Saúl, Iran Costa, Jorge Guerreiro, Mónica Sintra.

Grande Arraial de Benfica

O Grande Arraial de Benfica está de regresso de 18 a 21 de junho, na Alameda Padre Álvaro Proença. Este ano, o palco vai D.A.M.A., Delfins e Quim Barreiros, estando prometida muita animação nas ruas e gastronomia típica.

Arroios

Nos dias 3, 5, 6, 9, 10 e 12 de junho, a Rua de Arroios contará com várias barraquinhas de comes e bebes e atuações de vários artistas que prometem alegrar os convivas.

Arraial de Santo António

Entre e e 21 de junho, o Arraial de Santo António volta à Praça da Alegria com petiscos, bebidas, sardinhas, manjericos, bailarico e música popular.

Arraiais de São Vicente

Entre 3 e 14 de junho há festa no Largo da Graça e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, zonas privilegiada para as festas populares.

Arraiais de Alfama

Alguns dos arraiais mais antigos e emblemáticos de Lisboa voltam a encher as ruas de Alfama de cor e ritmo. O arraial de São Miguel contará com música ao vivo em grande parte das noites até 27 de junho

Carnide

O Largo do Coreto e o Largo junto à Sede dos Escorpiões no Bairro Padre Cruz voltam a abrir portas às celebrações dos Santos Populares em Carnide.

Bica

A festa é garantida no Largo de Santo Antoninho e na Calçada da Bica Grande.

Arraial dos Combatentes

O Arraial do Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes acontece durante todo o mês na Rua Possidónio da Silva.

Arraial dos Navegantes

Na zona oriental da cidade, no Parque das Nações, junto à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, acontece a 5, 6 e 7 de junho.

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