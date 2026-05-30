A festa já começou. Siga o roteiro das festas populares em Lisboa

Santos à CampolideAté dia 13, a Quinta do Zé Pinto, em Campolide volta a receber a festa de celebração dos Santos populares. Por lá irão passar artistas com Santamaria (dia 3), Quim Barreiros (dia 5), Jorge Guerreiro (dia 6), Rosinha (dia 9) e Ruh Marlene (dia12). .Arraial da MisericórdiaO arraial da Misericórdia está de volta ao Miradouro de São Pedro de Alcânta, em Lisboa. Durante um mês, até dia 28, está prometida gastronomia e animação nesta iniciativa da Associação Comercial e Empresarial do Bairro Alto, em parceria com a Junta de Freguesia da Misericórdia, para celebrar os santos populares.Durante o mês de junho, o arraial contará com atuações de Quim Barreiros (dia 11), Toy (dia 16), Rosinha (dia 26), The Sound Muppets (dia 3), Groove Brothers (dia 19) e dos DJs Diego Miranda (dia 12) e Ayasha (dia 12).No âmbito do Dia Internacional do Orgulho LGBT, assinalado a 28 de junho, o Arraial da Misericórdia contará ainda com uma programação especial entre os dias 25 e 28 de junho, com shows de drags, performances, DJ sets e um espetáculo tributo a António Variações (dia 27). A curadoria e programação artística LGBT são da responsabilidade de Alberto Vieira / Roxy Vieira.. Arraial da PenhaO Arraial “A Minha Penha é Linda” regressa à Penha de França de 9 a 12 de junho para celebrar os Santos Populares com vários dias de festa onde poderá contar com concertos, DJs, música popular portuguesa, bailaricos, zonas de restauração, sardinhas assadas, bifanas, petiscos tradicionais, bebidas e espaços de convívio.O dia 10 de junho será especialmente dedicado às famílias e às crianças com a iniciativa Penha Kids, um espaço pensado para os mais novos, com insufláveis e atividades infantis que prometem trazer ainda mais animação ao arraial. Arraial de AlvaladeOrganizado pela Junta de Freguesia de Alvalade e pelo Clube de Rugby São Miguel, o arraial volta a juntar música, gastronomia, animação e momentos de convívio no Complexo Desportivo Municipal de São João de Brito, nos dias 9, 10, 12 e 13 de junho. Da programação destaque para as atuações de Quim Barreiros (dia 9), Rosinha (dia 10), e Táxi (dia 11). Grande Arraial das Avenidas NovasOs jardins do Campo Pequeno voltam a receber a festa de celebração dos santos populares, desta vez até 14 de junho. Além das barraquinhas de comes e bebes, a animação será uma constante, com destaque para os espetáculos de Toy (dia 3), José Malhoa (dia 9), Santamaria (dia 10), Quina Barreiros (dia 11) e Bárbara Bandeira (dia 13). O palco na noite de Santo António estará por conta do projeto Sagres Over de Rule, que coloca o DJ Overule ao comando, fazendo desfilar um conjunto de convidados que trazem diferente ritmos e muita energia. Arraial da PraçaSó até 31 de maio é um dos primeiros a arrancar. A festa acontece junto à Igreja São João de Deus, na Praça de Londres. Este sábado, 30 de maio, com atuação de Tanya, e domingo com Sérgio Rossi. .Grande Arraial de BelémPelo Parque dos Moinhos de Santana a festa vai decorrer até dia 14, com animação diária. Na noite de dia 9 sobe ao palco Toy, a 11 os Deixa Rolá, a 12 Kiko Is Hot e DJ Zé Tuga..Santos em SantosO terraplano de Santos, à beira-rio, entre a Estação de Santos e o Cais do Sodré, recebe mais uma vez a iniciativa Santos em Santos, desta vez até 19 de julho. Pelo palco vão passar Maria Leal, Rosinha, Micaela, Romana, Saúl, Iran Costa, Jorge Guerreiro, Mónica Sintra. .Grande Arraial de BenficaO Grande Arraial de Benfica está de regresso de 18 a 21 de junho, na Alameda Padre Álvaro Proença. Este ano, o palco vai D.A.M.A., Delfins e Quim Barreiros, estando prometida muita animação nas ruas e gastronomia típica.. ArroiosNos dias 3, 5, 6, 9, 10 e 12 de junho, a Rua de Arroios contará com várias barraquinhas de comes e bebes e atuações de vários artistas que prometem alegrar os convivas. . Arraial de Santo AntónioEntre e e 21 de junho, o Arraial de Santo António volta à Praça da Alegria com petiscos, bebidas, sardinhas, manjericos, bailarico e música popular.Arraiais de São VicenteEntre 3 e 14 de junho há festa no Largo da Graça e no Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, zonas privilegiada para as festas populares.Arraiais de AlfamaAlguns dos arraiais mais antigos e emblemáticos de Lisboa voltam a encher as ruas de Alfama de cor e ritmo. O arraial de São Miguel contará com música ao vivo em grande parte das noites até 27 de junhoCarnideO Largo do Coreto e o Largo junto à Sede dos Escorpiões no Bairro Padre Cruz voltam a abrir portas às celebrações dos Santos Populares em Carnide. . BicaA festa é garantida no Largo de Santo Antoninho e na Calçada da Bica Grande.Arraial dos CombatentesO Arraial do Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes acontece durante todo o mês na Rua Possidónio da Silva..Arraial dos NavegantesNa zona oriental da cidade, no Parque das Nações, junto à Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, acontece a 5, 6 e 7 de junho.