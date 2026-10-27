55 detidos na acampada de 20 de outubro têm até dia 6 para decidir se pagam ou vão a julgamento

Os 55 manifestantes detidos após o desmantelamento da primeira acampada na Praça D. Pedro IV (conhecida por Rossio) terão de optar entre pagar 150 euros para suspender o processo ou aceitar ir a julgamento, noticiou a Agência Lusa.

Após terem sido detidos no passado dia 20 de outubro, os manifestantes tinham tido a sua audiência adiada para esta terça-feira, dia 27 de outubro. Por volta das 10h00 desta manhã, os 55 compareceram perante um juiz no Campus de Justiça.

À Lusa, Ricardo Sá Fernandes, advogado de alguns dos manifestantes, que o tribunal deu até ao próximo dia 6 de novembro -- sexta-feira da próxima semana -- para decidirem "se querem aceitar a suspensão provisória do processo, e pagam 150 euros, ou se querem ir para julgamento".

"Isso vai ser uma decisão individual de cada um", adiantou o advogado Ricardo Sá Fernandes, que representa alguns dos manifestantes, no Campus de Justiça de Lisboa.

Aos jornalistas, a advogada Carmo Afonso, que representa três dos arguidos, indicou que os seus clientes "preferem ir a julgamento a admitirem o crime", algo que aconteceria ao aceitarem pagar pela suspensão.

A decisão tomada hoje espelha o que foi oferecido aos 27 detidos na intervenção policial que ocorreu na madrugada de sábado para domingo, altura em que se tinha montado uma nova acampada na praça do Rossio após uma nova manifestação que ocorreu no sábado.

No Porto, os seis detidos na manifestação da acampada da madrugada de sábado para domingo decidiram ir a julgamento, tendo a audiência prevista para o próximo dia 13 de novembro.