Vila Real. Ricardo Almeida desafia Rui Santos na federação socialista

O Partido Socialista verá duas candidaturas à federação distrital de Vila Real. O deputado Rui Santos e o professor e empresário Ricardo Almeida são candidatos anunciados à presidência, divulgaram esta terça-feira, 5 de maio, em comunicado.Rui Santos foi presidente da Câmara de Vila Real 12 anos, foi o primeiro a conquistar a câmara para o PS, e exerce agora mandato de deputado na Assembleia da República desde 2025. Vai tentar o segundo de quatro mandatos possíveis, mas já tinha liderado esse mesmo distrito. "Faço um balanço bastante positivo dos resultados porque ficámos acima da média nas Legislativas e nas Autárquicas ganhámos sete câmaras. Havia um compromisso de continuidade e de renovação nas estruturas locais, mas também a defesa do distrito e do Interior", advogou esta tarde de terça-feira ao DN, dizendo que "não surpreende haver outro candidato."O DN também conversou com Ricardo Almeida que, em 2024, apresentou candidatura, mas abdicou entretanto, numa altura em que "era importante mostrar união antes do período autárquico" e que entrava "o novo secretário-geral", na altura Pedro Nuno Santos."Não existem, à porta, eleições. É preciso mobilizar o partido. Há necessidade de vida nova e de comunicar de forma diferente. Os resultados das legislativas foram dos piores resultados que o PS já teve e é preocupante o crescimento da extrema-direita", avança Almeida, que critica que "as mesmas pessoas de há 30 anos" queiram "resolver os problemas do futuro."Como o DN avançou, José Luís Carneiro pediu esforço para consensos, integrando vários militantes com opiniões divergentes em candidaturas únicas. "Discordo do nosso secretário-geral apesar de o ter apoiado e de valorizar o seu trabalho. Ter um silêncio habitual é perigoso, não deve haver imobilismo. Devemos convergir, sim, depois de junho", respondeu, perspetivando a eleição federativa marcada para 19 e 20 de junho. .José Luís Carneiro pede esforços para listas únicas às federações e concelhias e propõe data para as eleições .Braga está perto do consenso para Ricardo Costa liderar distrital do PS