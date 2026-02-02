André Ventura, candidato presidencial e líder do Chega
Ventura exige a PM que se retrate após “dar a entender" que "responsabilidade das pessoas que morreram é delas"

Após um Conselho de Ministros extraordinário, que aprovou medidas de apoio para as populações afetadas, Montenegro transmitiu condolências às “famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida em função destes episódios adversos.”
O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, exigiu esta segunda-feira, 2 de fevereiro, ao primeiro-ministro que se retrate depois de ter “dado a entender” que as mortes devido ao mau tempo foram responsabilidade dessas pessoas.

Numa intervenção do primeiro-ministro, ele basicamente está a entender que a responsabilidade das pessoas que morreram é delas próprias. E, portanto, que as pessoas não conseguiram evitar esta consequência, dando a entender que foi pelo seu comportamento que acabaram por morrer”, afirmou.

O candidato a Presidente da República falava aos jornalistas antes de uma visita à empresa Madeiras Alto Tâmega, em Chaves, no distrito de Vila Real, inserida na campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, marcada para domingo.

André Ventura salientou que “não foi” essa a situação e que as pessoas “não estavam à espera” do mau tempo que tem afetado o país nos últimos dias. “No máximo foi por inação do Estado que acabaram por morrer”, defendeu.

André Ventura disse esperar que estas declarações tenham sido “um lapso”. “Eu penso que o primeiro-ministro terá, e espero que tenha, a oportunidade de se retratar em relação a estas palavras”, desafiou.

No domingo, em conferência de imprensa após um Conselho de Ministros extraordinário que aprovou medidas de apoio para as populações afetadas pelo mau tempo, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, transmitiu condolências às “famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida em função destes episódios adversos.”

