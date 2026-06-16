André Ventura, líder do Chega
André Ventura, líder do ChegaFOTO: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA
Política

Ventura diz que não há acordo sobre pacote laboral, mas não afasta possível entendimento nas "próximas horas"

Depois de uma reunião que demorou uma hora e meia com o primeiro-ministro, o líder do Chega insiste na idade da reforma nos 65 anos ou depois de 40 anos de descontos e na reposição dos três dias de férias retirados no período de intervenção externa, algo que, garante, ainda não há consenso com o PSD.
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André Ventura garante que a proposta do Governo para rever a lei laboral não vai parar à especialidade, como aconteceu com a prestação social única (PSU), porque o pacote laboral "é uma questão de fundo". Depois de cerca de uma hora e meia de reunião com Luís Montenegro, o líder do Chega continua a vincar que não há ainda consensos, mas não afastou a possibilidade de haver "um entendimento nas próximas horas", até porque, assegurou, está a decorrer "um processo negocial" entre o Chega e o PSD.

O Chega apresentou as condições a Luís Montenegro para deixar passar no Parlamento a proposta do Governo para rever a lei labora, explicou André Ventura, insistindo em pontos que para o partido são linhas vermelhas, como a idade da reforma, que para o Chega tem de ser 65 anos ou depois de 40 anos de descontos, a reposição dos três dias de férias, tanto no setor privado como na função pública, perdidos no tempo da Troika, e o fim das subvenções vitalícias dos políticos, que o líder do Chega considera "uma vergonha nacional".

Em atualização.

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