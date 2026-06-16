Ventura diz que não há acordo sobre pacote laboral, mas não afasta possível entendimento nas "próximas horas"

André Ventura garante que a proposta do Governo para rever a lei laboral não vai parar à especialidade, como aconteceu com a prestação social única (PSU), porque o pacote laboral "é uma questão de fundo". Depois de cerca de uma hora e meia de reunião com Luís Montenegro, o líder do Chega continua a vincar que não há ainda consensos, mas não afastou a possibilidade de haver "um entendimento nas próximas horas", até porque, assegurou, está a decorrer "um processo negocial" entre o Chega e o PSD.O Chega apresentou as condições a Luís Montenegro para deixar passar no Parlamento a proposta do Governo para rever a lei labora, explicou André Ventura, insistindo em pontos que para o partido são linhas vermelhas, como a idade da reforma, que para o Chega tem de ser 65 anos ou depois de 40 anos de descontos, a reposição dos três dias de férias, tanto no setor privado como na função pública, perdidos no tempo da Troika, e o fim das subvenções vitalícias dos políticos, que o líder do Chega considera "uma vergonha nacional".Em atualização..“Não convém ao Chega”, mas Montenegro recebe Ventura para mais uma ronda da lei laboral.Conselho Nacional do Chega rejeita voto favorável na reforma laboral e na reforma do Estado "tal como estão"