Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.TIAGO PETINGA/LUSA
Política

“É um embaraço”. Pinto Luz garante que Governo está comprometido em acabar com filas nos aeroportos

“Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida", disse ministro das Infraestruturas.
Sofia Fonseca
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O ministro das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira, 20 de maio, que o Governo está comprometido em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos. Numa audição regimental na Assembleia da República, Miguel Pinto Luz admitiu que a situação que se assiste frequentemente, com esperas de duas horas ou mais no controlo de fronteiras, “é um embaraço”.

“Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida. Não vou pôr a minha cabeça na areia. Nas próximas semanas, no próximo mês, vamos mitigar a situação. Estamos a investir tudo o que é possível no hardware”, afirmou Miguel Pinto Luz.

O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento, em outubro de 2025, em Portugal, e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

Na segunda-feira, o ministro garantiu que o Governo “está a fazer todos os esforços, junto da Comissão [Europeia], mas também internos, para resolver essa situação” e anunciou que haverá melhorias no serviço do aeroporto de Lisboa no próximo mês, com a conclusão das obras de alargamento da zona de chegadas.

Já o Ministério da Administração Interna anunciou que o Aeroporto de Lisboa vai ter mais ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras a partir de 29 de maio para reforçar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.

Está também previsto um aumento do número de e-gates (fronteira automática) e, a partir de julho, um reforço dos recursos humanos da PSP afetos ao controlo de fronteiras com mais 360 polícas.

Também o primeiro-ministro se mostrou insatisfeito com a atuação dos serviços de controlo de fronteiras e admitiu, se a situação continuar, suspender a recolha de dados biométricos.

“Eu não escondo que estamos insatisfeitos com aquilo que tem sido a resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos, em particular, no de Lisboa. Vamos levar este esforço até ao fim, até ao limite para podermos ultrapassar a situação”, afirmou Luis Montenegro no início da semana, depois de um fim de semana em que o controlo de fronteiras no aeroporto do Porto registou tempos de espera superiores a duas horas, segundo admitiu a PSP.

Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.
Montenegro insatisfeito com resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos
Controlo de fronteiras
Miguel Pinto Luz
sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários
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