“É um embaraço”. Pinto Luz garante que Governo está comprometido em acabar com filas nos aeroportos

O ministro das Infraestruturas garantiu esta quarta-feira, 20 de maio, que o Governo está comprometido em encontrar uma solução para as filas nos aeroportos. Numa audição regimental na Assembleia da República, Miguel Pinto Luz admitiu que a situação que se assiste frequentemente, com esperas de duas horas ou mais no controlo de fronteiras, “é um embaraço”.“Não queremos comprometer a imagem de Portugal mais do que já foi comprometida. Não vou pôr a minha cabeça na areia. Nas próximas semanas, no próximo mês, vamos mitigar a situação. Estamos a investir tudo o que é possível no hardware”, afirmou Miguel Pinto Luz.O novo sistema europeu de controlo de fronteiras entrou em funcionamento, em outubro de 2025, em Portugal, e nos restantes países do espaço Schengen e desde então os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.Na segunda-feira, o ministro garantiu que o Governo “está a fazer todos os esforços, junto da Comissão [Europeia], mas também internos, para resolver essa situação” e anunciou que haverá melhorias no serviço do aeroporto de Lisboa no próximo mês, com a conclusão das obras de alargamento da zona de chegadas.Já o Ministério da Administração Interna anunciou que o Aeroporto de Lisboa vai ter mais ‘boxes’ de controlo manual de fronteiras a partir de 29 de maio para reforçar a resposta operacional e reduzir o tempo de espera.Está também previsto um aumento do número de e-gates (fronteira automática) e, a partir de julho, um reforço dos recursos humanos da PSP afetos ao controlo de fronteiras com mais 360 polícas.Também o primeiro-ministro se mostrou insatisfeito com a atuação dos serviços de controlo de fronteiras e admitiu, se a situação continuar, suspender a recolha de dados biométricos.“Eu não escondo que estamos insatisfeitos com aquilo que tem sido a resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos, em particular, no de Lisboa. Vamos levar este esforço até ao fim, até ao limite para podermos ultrapassar a situação”, afirmou Luis Montenegro no início da semana, depois de um fim de semana em que o controlo de fronteiras no aeroporto do Porto registou tempos de espera superiores a duas horas, segundo admitiu a PSP..Montenegro insatisfeito com resposta dada por parte dos serviços de fronteira nos aeroportos