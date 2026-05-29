Três maiores partidos entregam lista única de candidatos ao Tribunal Constitucional

A lista única de candidatos às vagas de juízes conselheiros do Tribunal Constitucional, negociada entre PSD, Chega e PS, foi entregue no Palácio de São Bento na noite desta sexta-feira, 29 de maio, data-limite que tinha sido imposta pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, aos principais partidos políticos. O PSD indicou Joaquim Cardoso da Costa, que já foi provedor-adjunto de Justiça e secretário de Estado para a Modernização Administrativa, e a professora catedrática da Universidade Católica Paula Ribeiro de Faria, o Chega mantém o nome de Brites Lameiras, inspetor do Conselho Superior de Magistratura, que já foi desembargador da Relação de Lisboa, enquanto o PS avança com Gabriela Cunha Rodrigues, que passou pelo mesmo tribunal e era chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ocuparão as vagas de Gonçalo Almeida Ribeiro e Teles Pereira, dois juízes conselheiros indicados pelo PSD que já tinham abandonado o Palácio Ratton, findos os respetivos mandatos, bem como de Joana Fernandes Costa, indicada pelo PS, que termina agora o mandato, e do atual presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, igualmente indicado pelos socialistas. A sua renúncia, antes do termo do mandato, permitiu ao PS ter direito a uma indicação, apesar de perder a liderança da oposição para o Chega, que pela primeira vez terá direito a indicar alguém para o Tribunal Constitucional.Já tinha sido divulgada a indicação de Luísa Neto, presidente do Instituto Nacional de Administração, como candidata única ao cargo de provedora de Justiça. Trata-se da segunda indicação do PS, após o candidato inicial, Tiago Antunes, antigo secretário de Estado-Adjunto do Primeiro-Ministro e secretário de Estado dos Assuntos Europeus nos governos de António Costa, ter ficado muito aquém dos dois terços de votos de deputados necessários para a sua eleição.Os quatro juízes do Tribunal Constitucional e a provedora de Justiça serão votados a 12 de junho, podendo terminar o longo processo de eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, marcado por uma sucessão de recuos e adiamentos. E que leva a que a Provedoria de Justiça esteja sem titular há mais de um ano, desde que Maria Lúcia Amaral foi convidada por Luís Montenegro para ser ministra da Administração Interna..Assembleia da República elege juízes do Tribunal Constitucional e provedor de Justiça a 12 de junho.PS propõe Luísa Neto para Provedora de Justiça