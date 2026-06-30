Sondagem. Seguro reforça avaliação positiva mas tem queda nos eleitores do PS

António José Seguro já leva mais de três meses na Presidência de República (tomou posse a 9 de março) e o seu desempenho como Chefe do Estado está, com o passar do tempo, a conhecer um reforço na avaliação positiva que os portugueses fazem ao seu trabalho.Segundo o mais recente barómetro DN/Aximage, cujo trabalho de campo decorreu nos dias 24 e 25 de junho, 69% dos portugueses consideram que o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa em Belém atuou “muito bem” ou “bem” nos 30 dias que antecederam o inquérito para esta sondagem. A percentagem é idêntica à que Seguro conseguiu em abril, último mês em que o barómetro DN/Aximage pediu uma análise ao desempenho do Presidente da República. No entanto, Seguro vê subir de 20% para 22% o conjunto de cidadãos que encaram como “muito bom” o seu trabalho, caindo dois pontos (de 49% para 47%) entre os que ‘apenas’ avaliam com “bom”. Daí o reforço nas avaliações positivas. .Por outro lado, 18% dos inquiridos classificam como negativa a atuação do Chefe de Estado (“má”, 13%, mais dois pontos do que em abril; “muito má”5%, igual ao barómetro anterior). Os restantes inquiridos não manifestaram a opinião.Olhando à preferência política dos inquiridos, com base no voto que tiveram nas legislativas de 2025, Seguro obtém taxa positiva junto dos eleitores de todos os partidos, tal como já acontecia em abril. Uma leitura mais fina dos dados permite, no entanto, verificar que o antigo secretário-geral do PS teve uma quebra junto do eleitorado socialista, passando de 86% de avaliações positivas para 80%, pese embora o percentagem dos que avaliam “muito bom” tenha crescido três pontos (de 33% para 36%), em contraciclo com os que escolheram “bom” (de 53% para 33%). Mais do que o ligeiro acréscimo de eleitores socialistas que dão parecer negativo a Seguro (passou de 6% para 7%), o que realmente sobre é a quantidade dos que não manifestaram opinião (de 8% para 13%).Seguro consegue compensar essa descida entre socialistas com o movimento inverso junto do eleitorado da AD e do Chega. Nos inquiridos que votaram em maio de 2025 nos partidos da coligação que apoia o Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP), o desempenho do Presidente da República merece 76% de avaliações positivas, mais dois pontos do que em abril, enquanto que quem votou na formação política de André Ventura (rival de Seguro na segunda volta das presidenciais) manifestou 51% de opiniões positivas, mais seis pontos percentuais do que no anterior barómetro.Refira-se ainda que o conjunto de opiniões “muito bom” e “bom” é maioritário em todas as regiões do país (com especial relevo no Centro – 73%), em todos os grupos etários (com destaque para quem tem mais de 65 anos – 74%) e em todos os escalões sociais (em particular no segmento A/B, os mais ricos – 79%).Encontro com Emmanuel Macron em FrançaEntretanto, esta quarta-feira, 1 de julho, o Presidente da República, estará em Paris para um almoço de trabalho com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, no âmbito de uma curta visita à capital francesa.O encontro está agendado para as 12h15 de Lisboa, no Palácio do Eliseu, a residência oficial do presidente francês.O encontro esteve previsto para o início de maio – seria a segunda deslocação do Presidente da República ao estrangeiro, depois da ida a Espanha onde foi recebido pelo Rei de Espanha, Felipe VI, e pelo chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez –, mas foi adiado por impossibilidade de conciliar a agenda dos dois presidentes. Esta será a sétima visita ao estrangeiro de Seguro enquanto chefe de Estado..Barómetro DN/Aximage: PS mantém liderança com 29,3%, mas perde parte da vantagem. AD e Chega sobem.Ficha técnica da sondagem:Objetivo do Estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage, Lda., para o DN relativa a barómetro político e temas da atualidade.Universo: Indivíduos maiores de 18 anos eleitores e residentes em Portugal.Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII),a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2), grupo etário (4) e região (4). A amostra consiste em entrevistas efetivas: 500 entrevistas CAWI; 236 homens e 264 mulheres; 108 entre os 18 e os 34 anos,122 entre os 35 e os 49 anos, 132 entre os 50 e os 64 anos e 138 para os 65 e mais anos; Norte 175, Centro 116, Sul e Ilhas 70, Área Metropolitana de Lisboa 139.Técnica: Aplicação online - CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - de um questionário estruturado, devidamente adaptado ao suporte utilizado, a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas. O trabalho de campo decorreu entre 24 e 25 de junho de 2026. Taxa de resposta: 91,74%.Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,4%.Responsabilidade do estudo: Aximage, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio