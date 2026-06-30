Seguro tomou posse como Presidente da República no dia 9 de março de 2026.
Seguro tomou posse como Presidente da República no dia 9 de março de 2026.Reinaldo Rodrigues
Política

Sondagem. Seguro reforça avaliação positiva mas tem queda nos eleitores do PS

Desempenho do Presidente merece nota positiva de 69% dos portugueses. Subiu o número dos que o classificam como “muito bom”. Crescimento junto da AD e do Chega compensa quebra entre socialistas.
Pedro Sequeira
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