Seguro “muito satisfeito” com solução para órgãos externos. “É a democracia a funcionar”

O Presidente da República, António José Seguro, mostrou-se esta quarta-feira, 8 de abril, “muito satisfeito” por ter sido encontrada uma solução para a eleição dos órgãos externos do parlamento, considerando que é “a democracia a funcionar”.“Fico muito satisfeito que o parlamento não só tenha fixado a data de 16 de abril, um dia antes da reunião do primeiro Conselho de Estado, mas sobretudo tenha cumprido o prazo da entrega das candidaturas”, respondeu aos jornalistas durante uma visita em Penela, no terceiro dia da Presidência Aberta.Seguro considerou que "é a democracia a funcionar” e disse que na próxima semana serão conhecidos os seus nomes para o Conselho de Estado.O Presidente da República disse ainda ver com agrado “as notícias de que há um princípio de convergência das forças políticas no parlamento” para a eleição dos juízes para o Tribunal Constitucional."Isso deixa satisfeito um Presidente que preza a estabilidade e o normal funcionamento das nossas instituições", enfatizou.Questionado pelos jornalistas sobre se tinha servido de desbloqueador para resolver este impasse, Seguro disse apenas: "o Presidente da República gosta muito de trabalhar com discrição e fica muito feliz com os resultados. Os louros desses resultados não são relevantes para o Presidente da República. Para o Presidente da República, o que é relevante são mesmo os resultados".Na terça-feira, PS e PSD concordaram adiar, para o início de maio, as eleições no parlamento para a substituição dos juízes em falta para o Tribunal Constitucional, anunciou o grupo parlamentar socialista em comunicado, tendo depois o Chega dito que tinha dado "aval ao adiamento" das eleições para os juízes em falta no Tribunal Constitucional.O líder parlamentar do PSD afirmou depois que existe “um entendimento a três”, com PS e Chega, para a eleição de quatro juízes do Tribunal Constitucional, sem querer avançar nomes ou a distribuição das propostas.Depois de vários adiamentos, terça-feira era o fim do prazo para a entrega das listas aos órgãos externos da Assembleia da República, que foram todos entregues, à exceção do Tribunal Constitucional.Para o Conselho de Estado, o PSD vai indicar a sua primeira vice-presidente, Leonor Beleza, o autarca Carlos Moedas e o ex-ministro Pedro Duarte, numa lista conjunta com o Chega que inclui André Ventura, enquanto o PS anunciou que iria avançar com uma lista própria, encabeçada pelo presidente do partido, Carlos César, com outros quatro nomes em que não consta o do secretário-geral José Luís Carneiro.Por outro lado, o PS indicou Tiago Antunes para o cargo de provedor de Justiça e o PSD propôs a recondução de Luís Pais Antunes como presidente do Conselho Económico e Social (CES), em entendimento dos dois partidos. .Três maiores partidos entendem-se para adiar eleição do Constitucional