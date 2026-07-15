Seguro felicita Chapo por "agenda reformista" e defende cooperação "orientada para os resultados"

O chefe de Estado português, António José Seguro, felicitou esta quarta-feira, 15 de julho, o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, pela "agenda reformista", considerou que as relações bilaterais estão "num momento excelente" e defendeu uma cooperação "orientada para os resultados concretos".Numa conversa com Daniel Chapo, no Fórum Euro-África, no Campus de Carcavelos da Universidade Nova de Lisboa, António José Seguro referiu que a "capacidade formativa" de Portugal, "de grande qualidade, do melhor que se faz no mundo", está ao dispor de Moçambique."Dou apenas como exemplo as Forças Armadas, [uma área] relevantíssima, onde já existe alguma formação, existe alguma cooperação, e onde há disponibilidade de Portugal para continuar a aprofundar esse tipo de formação", afirmou o Presidente da República.Em matéria de trocas comerciais e de investimento, António José Seguro informou que está perto de ser concretizada a linha de crédito de 500 milhões de euros anunciada em dezembro de 2025 pelo Governo português para incentivar as empresas portuguesas a investir em Moçambique.Depois de ouvir Daniel Chapo salientar essa linha de crédito, o Presidente português comentou que se trata de "uma linha importantíssima, que funciona como uma garantia importante para o investimento" dos empresários portugueses em Moçambique."E ainda esta semana o senhor primeiro-ministro [Luís Montenegro] me transmitiu que estamos já, não diria nos pormenores técnicos, porque estas questões não são de pormenor, mas estamos muito próximos de uma decisão final para que essa linha possa ser concretizada. E isso é excelente e cumprimento o senhor ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, que aqui está presente", adiantou.António José Seguro descreveu Moçambique como um país com "potencial económico enorme" e "localização geoestratégica relevantíssima", com "um mar de oportunidades", e defendeu uma relação bilateral "orientada para os resultados concretos"."Eu aqui quero felicitar muito o presidente Daniel Chapo pelas reformas e pela agenda reformista que tem estado a implementar no seu país, porque isso cria condições de confiança e de previsibilidade para as empresas portuguesas que queiram aí investir. Quero felicitá-lo vivamente, senhor Presidente", declarou.Mais à frente, o chefe de Estado português acrescentou: "Em relação à estabilidade política, nós temos uma relação perfeita e, aliás, sublinho o que o presidente Daniel Chapo há pouco disse, que estamos num momento excelente das relações"."Para os empresários portugueses que queiram fazer parcerias, que queiram investir, naturalmente que isso é relevante porque gera confiança, gera estabilidade, gera previsibilidade e isso é muito, muito, muito relevante. Portanto, eu apenas quero enaltecer, não apenas a visão, mas os passos concretos que o senhor Presidente Daniel Chapo tem feito e sob a sua liderança têm acontecido em Moçambique", reforçou..Portugal vai recrutar este ano quase 160 trabalhadores em Moçambique