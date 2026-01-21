Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
António José Seguro em ação de campanha para as Presidenciais de 2026.Foto: José Coelho/Lusa
António José Seguro em ação de campanha para as Presidenciais de 2026.Foto: José Coelho/Lusa
Política

Seguro em primeiro lugar nos boletins da segunda volta das presidenciais

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 08 de fevereiro, depois de terem sido os dois candidatos mais votados na primeira volta realizada no domingo passado.
António José Seguro vai figurar em primeiro lugar nos boletins de voto para a segunda volta das eleições presidenciais, de acordo com o sorteio realizado esta quarta-feira, 21 de janeiro, pelo Tribunal Constitucional.

André Ventura ficará na linha de baixo dos boletins, segundo ditou o sorteio.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 08 de fevereiro, depois de terem sido os dois candidatos mais votados na primeira volta realizada no domingo passado.

António José Seguro obteve 31,1% e André Ventura 23,5%, segundo o escrutínio provisório da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Para a segunda volta, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade podem fazê-lo no dia 01 de fevereiro.

Na sexta-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclareceu que os boletins de voto na segunda volta das eleições presidenciais vão ter apenas os nomes de dois candidatos.

"No estrangeiro e no território nacional, seja para o voto antecipado, seja para os dias da votação, vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio, com dois candidatos", indica a CNE, em comunicado, frisando que "qualquer informação em contrário não corresponde à verdade".

A CNE admitiu que poderá haver uma "situação excecional", designadamente quando os boletins de voto não sejam recebidos a tempo em algum local no mundo, mas ressalva que "só nesse caso é que será utilizado o boletim do primeiro sufrágio".

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

