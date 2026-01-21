Seguro em primeiro lugar nos boletins da segunda volta das presidenciais

António José Seguro vai figurar em primeiro lugar nos boletins de voto para a segunda volta das eleições presidenciais, de acordo com o sorteio realizado esta quarta-feira, 21 de janeiro, pelo Tribunal Constitucional.André Ventura ficará na linha de baixo dos boletins, segundo ditou o sorteio.Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 08 de fevereiro, depois de terem sido os dois candidatos mais votados na primeira volta realizada no domingo passado.António José Seguro obteve 31,1% e André Ventura 23,5%, segundo o escrutínio provisório da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.Para a segunda volta, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade podem fazê-lo no dia 01 de fevereiro. Na sexta-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclareceu que os boletins de voto na segunda volta das eleições presidenciais vão ter apenas os nomes de dois candidatos."No estrangeiro e no território nacional, seja para o voto antecipado, seja para os dias da votação, vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio, com dois candidatos", indica a CNE, em comunicado, frisando que "qualquer informação em contrário não corresponde à verdade".A CNE admitiu que poderá haver uma "situação excecional", designadamente quando os boletins de voto não sejam recebidos a tempo em algum local no mundo, mas ressalva que "só nesse caso é que será utilizado o boletim do primeiro sufrágio".O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março..Debate quinzenal ficou marcado por Montenegro estar irredutível quanto a futuro apoio nas Presidenciais.Presidenciais 2026. Cavaco Silva irá “naturalmente” apoiar Seguro .Candidato a vereador de Moedas recusa votar em Seguro, "rosto do PS que deixou o país numa situação caótica".Costa sugere que vai votar em Seguro e que já o fez na primeira volta.Presidenciais. Aguiar-Branco impede ação do Chega com o candidato André Ventura no parlamento.Ex-CEMA Melo Gomes declara apoio a António José Seguro