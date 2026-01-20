Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Política

Seguro diz estar "ansioso pela primeira reunião" com Luís Montenegro e promete "Saúde como prioridade"

Candidato mais votado na primeira volta das Presidenciais já pensa nos encontros com o primeiro-ministro, confiante na vitória sobre Ventura na segunda volta. Recusa colocar pressão sobre Montenegro, mas promete "exigência" e garante "estabilidade política."
Publicado a

António José Seguro escolheu para o recomeço da campanha eleitoral para as Presidenciais a visita a uma Unidade Saúde Familiar em Odivelas, mantendo a Saúde, portanto, como prioridade da agenda. Foi assim que, acompanhado do ex-ministro Adalberto Campos Fernandes, começou a intervenção aos jornalistas depois de quase uma hora reunido com alguns profissionais de Saúde.

"Todos sabem que esta é prioridade das prioridades e vai ser a causa número 1 no meu primeiro ano de mandato. Vou trabalhar insistentemente para que haja Saúde a tempo e horas para todos os portugueses. Nesta Unidade, encontrei respostas muito adequadas para aquilo que é necessário, o que prova que quando há organização e boa gestão, há um bom serviço", principiou, transparecendo a confiança de que vai ser eleito Presidente da República.

Tanto que até já perspetiva encontros com o primeiro-ministro à quinta-feira: "Há boas ideias, há boas medidas, e, honestamente, já estou a recolher esses contributos para quando reunir com os partidos, quando reunir com o Primeiro-Ministro, levar estes contributos para que os portugueses tenham cuidados de Saúde a tempo e horas. Estou ansioso para essa primeira reunião e definirmos as nossas regras de trabalho."

Apesar de vincar que vai ser "exigente", recusa usar o termo "pressão" sobre o Governo. Promete "uma relação normal com o Governo e com os parceiros sociais e representantes dos trabalhadores", garantindo que continuará a "fazer a campanha suprapartidária" que fez até aqui e prometendo "cooperar para uma vida melhor."

O antigo secretário-geral do PS não se deixa enredar por estarem envolvidos nesta segunda volta os candidatos apoiados pelos dois maiores partidos da oposição. E deixa mesmo a garantia de que "a estabilidade política é muito importante." Por isso, repetiu a ideia de que terá "relação com o Governo" e salientou que quem "chefia os ministros é o Governo", não alimentando possíveis pedidos de demissão de Ana Paula Martins, a responsável pela pasta da Saúde.

Depois das declarações do diretor executivo do SNS, defendendo que a Saúde "não está um caos", Seguro reiterou que "há esperas de semanas e meses para se marcar uma consulta" e relata "a falta de socorro, as ambulâncias paradas e uma situação de emergência que me indigna."

Lei laboral não passa como está

Confrontado com a posição quanto à Lei Laboral que o Governo quer introduzir, António José Seguro vinca que pensa de igual modo ao que já verbalizara, ou seja, espera mudanças para promulgar o documento. "Mantém-se tudo aquilo que ele disse. Se o decreto chegar como está, essa é a minha posição. Espero que haja condições para que haja uma evolução e que o Governo perceba que tem de ouvir as partes e respeitar os representantes dos trabalhadores", explanou.

Felicidade por ter mandatários de Cotrim e Mendes e ainda sem mensagem de Costa

Seguro tem vindo a colher apoios da direita, apesar de Luís Montenegro não ter aconselhado o voto no socialista - tal como o não fizeram Gouveia e Melo, Marques Mendes ou Cotrim de Figueiredo. No entanto, os mandatários de Cotrim, José Miguel Júdice, e de Marques Mendes, Rui Moreira, já se associaram ao socialista na luta contra Ventura na segunda volta. "Respeito a posição de cada português e de cada candidato. Agora, fico muito feliz por ter o apoio do Dr. Rui Moreira e do Dr. José Miguel Júdice. Fico muito feliz com todos os apoios que têm chegado, quer da esquerda, quer da direita", destaca, exaltando que 30% dos jovens votaram em si na primeira volta, vendo nestes dados "um sinal de esperança em criar um Portugal moderno."

Voltou a ser questionado sobre se António Costa, presidente do Conselho Europeu, o tinha parabenizado. Depois de no domingo ter dito que ainda não vira todas as mensagens, agora Seguro revela que não recebeu qualquer menção de Costa, mas que a espera na eleição em fevereiro. "Houve uma eleição para saber quem passava à segunda volta. E, portanto, as felicitações dos titulares de órgãos institucionais ou de órgãos de soberania surgirão quando houver um Presidente eleito", antevê.

