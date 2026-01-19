Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Manuel Pureza, coordenador do BE, com a candidata presidencial Catarina Martins FERNANDO VELUDO/LUSA
Política

Presidenciais. Livre, Bloco e PCP juntos não passam dos 5%, mas vincam importância na definição da agenda

Pureza destaca a Saúde e Habitação no discurso de Catarina Martins, Rui Tavares valoriza "sacrifício" de Jorge Pinto e o alerta para a revisão constitucional. Bernardino ao lado de António Filipe.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a
PCP
Livre
Bloco de Esquerda
Rui Tavares
António Filipe
Bernardino Soares
Catarina Martins
Jorge Pinto
José Manuel Pureza
edição impressa
Presidenciais 2026
Eleições presidenciais 2026

