Seguro contacta autarcas e lamenta 16.ª vítima mortal em Leiria

O Presidente eleito, António José Seguro, passou a manhã desta segunda-feira, 9 de fevereiro, ao telefone com vários autarcas para se inteirar da situação no terreno e do processo de recuperação, na sequência dos últimos acontecimentos.Seguro falou com os presidentes das Câmaras Municipais de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos, bem como com o presidente da Junta de Freguesia da Ereira (Montemor-o-Velho), localidade que permanece sem acesso terrestre.Durante os contactos, o Presidente eleito tomou também conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria, elevando para 16 o número de vítimas mortais. António José Seguro manifestou pesar e endereçou condolências à família da vítima.A trabalhar a partir da sua residência, nas Caldas da Rainha, Seguro segue na tarde hoje, 9 de fevereiro, para o Palácio de Belém, onde tem prevista uma reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa..Um morto e um ferido em trabalhos de reparação de estruturas elétricas em Leiria. E-Redes investiga acidente.Autoridades alertam para risco de inundações e deslizamentos de terras. Alcácer do Sal pede ajuda ao Exército.Ferreira do Zêzere pede ajuda urgente a empresas da construção civil