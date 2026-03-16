Rangel descarta qualquer envolvimento militar de Portugal no estreito de Ormuz
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Rangel descarta qualquer envolvimento militar de Portugal no estreito de Ormuz

“Portugal não está, nem vai estar, envolvido neste conflito”, garantiu o ministro dos Negócios Estrangeiros.
DN/Lusa
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O ministro dos Negócios Estrangeiros descartou esta segunda-feira, 16 de março, qualquer envolvimento militar de Portugal no Médio Oriente, incluindo no estreito de Ormuz, e salientou que essa posição é partilhada pela maioria dos Estados-membros da União Europeia.

“Portugal não está, nem vai estar, envolvido neste conflito”, afirmou Paulo Rangel, em declarações aos jornalistas à margem de uma reunião dos chefes da diplomacia da UE, em Bruxelas.

O ministro afirmou que “tudo aquilo que se possa fazer para desobstruir o estreito de Ormuz e permitir a liberdade de navegação é positivo”.

“Há imensas coisas que se podem fazer no plano político, diplomático. É nesse plano que Portugal está e que estará também, julgo eu, a União Europeia”, referiu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros referiu que, entre os seus homólogos da UE, há um “amplo consenso” quanto à ideia de que devem ser feitos esforços para “superar este bloqueio ou manipulação de liberdade de navegação” no estreito de Ormuz, mas sem recorrer a qualquer opção militar.

“Todos estão dispostos, especialmente aqueles que mais meios têm – e quando digo meios, digo também meios diplomáticos – a cooperar nesse sentido. Agora, evidentemente, isso não implica uma deslocação de meios militares para a região e, especialmente, para o estreito de Ormuz”, referiu.

Questionado se Portugal apoia uma eventual mobilização da missão da UE Aspides, que escolta atualmente navios comerciais e mercantes no Mar Vermelho, para o estreito de Ormuz, Rangel referiu que tanto essa missão como a Atalanta, que opera no Oceano Índico, “podem ter algum reforço”.

“Mas são missões de tipo diferente e, portanto, é no seu quadro que tem de ser visto. Não é com certeza no quadro deste conflito, para o qual essas missões não foram desenhadas”, afirmou.

Interrogado assim se Portugal não vai responder ao repto do Presidente norte-americano, Donald Trump, que avisou que a NATO teria um “futuro muito mau” se os aliados não ajudarem a abrir o estreito de Ormuz, Rangel respondeu: “Sim”.

“Aquilo que eu posso dizer é que nós não vamos participar neste conflito, isso está muito claro desde o início”, disse.

O presidente norte-americano advertiu no domingo que a NATO enfrenta "um futuro muito mau" se os países aliados não ajudarem a restaurar a passagem de navios pelo estreito de Ormuz, encerrado pelo Irão em resposta aos ataques norte-americanos.

"É apropriado que aqueles que beneficiam do estreito ajudem a garantir que nada de mal acontece ali", disse Donald Trump numa entrevista ao Financial Times, referindo que a Europa e a China dependem do petróleo do Golfo.

"Se não houver resposta, ou se a resposta for negativa, penso que será muito mau para o futuro da NATO", acrescentou.

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Donald Trump alerta para "futuro muito mau" da NATO se aliados não ajudarem no estreito de Ormuz

No sábado, Donald Trump pedira a vários países que ajudassem enviando navios de guerra para o Estreito de Ormuz para o manter "aberto e seguro", depois de o novo líder supremo do Irão, Mojtaba Khamenei, ter anunciado que a via navegável estratégica permaneceria encerrada.

Alemanha, Austrália e Japão já indicaram esta segunda-feira que não enviarão navios de guerra para o Estreito de Ormuz.

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