PS reúne Secretariado Nacional e Comissão Política com mira apontada na Educação, Saúde e Trabalho

O PS reúne esta quarta-feira o Secretariado Nacional (17h00) e a Comissão Política (21h30). José Luís Carneiro procurará ouvir os contributos dos nomeados no seu ciclo próximo e, com base nas indicações, levará a sua visão também aos deputados e outros militantes incluídos na Comissão Política. O ponto principal da ordem dos trabalhos é a definição da mensagem política a ter no debate de quinta-feira, no Estado da Nação.De acordo com fontes próximas de José Luís Carneiro ouvidas pelo DN, o Partido Socialista vai fazer um balanço deste ano legislativo e atacará em várias frentes. Passará pelo que considera ser imprescindível abordar a curto prazo, mas também outros documentos sobre os quais antevê retorno de problemas de maior para o Executivo. Em primeira linha de intervenção estará a crítica às palavras e execução de Fernando Alexandre, na Educação. Pedirá responsabilidades ao ministro, mas não a sua demissão, segundo foi possível saber, uma vez que o processo da correção dos exames nacionais ainda não está resolvido e carece ainda de explicações todo o procedimento levado a cabo. O PS relembrará ao Executivo o chumbo do pacote laboral e as negociações falhadas na concertação social por parte da ministra Maria do Rosário Palma Ramalho. Mas a Saúde, que dominou os holofotes mediáticos em dezembro e janeiro e que marcou a campanha presidencial, será tema abordado, até pelos relatórios quanto a consultas e cirurgias no Serviço Nacional de Saúde. Em ambos os pontos, o PS tem vincado a disponibilidade para aprovar políticas ao centro.José Luís Carneiro foi muito crítico da inação de Luís Montenegro nos fogos florestais do verão de 2025 e o PS insistiu no ataque à demora de atribuição de apoios às populações. Nesse sentido, e já com mudança na Administração Interna, a intervenção socialista será focada na crítica a Luís Montenegro, exigindo a responsabilização do primeiro-ministro nas várias pastas também.Pelo que foi possível saber, o PS quererá ter acesso à informação completa da Câmara de Odemira em relação ao licenciamento urbanístico da propriedade de Luís Neves e reiteram, fontes do PS ao DN, a importância de o titular da Administração Interna ter faturas que comprovem o devido pagamento ao construtor. Para já, entendendo que muitos dos contratos celebrados com a PJ em concurso público são anteriores à entrada de Neves na Polícia Judiciária, não é feita uma avaliação. Como tal, não deverá ser tema abordado.José Luís Carneiro tem reforçado a importância de apoios às populações, ajudas ao custo de vida e propostas transitórias que ajudem a dissipar os efeitos da crise e inflação energética. Pode também ser tema no Estado da Nação. Descartada estará qualquer abordagem relativa ao Orçamento do Estado de 2027, documento a que os socialistas querem dedicar especial atenção futura..PS reúne Comissão Nacional e inicia jornadas parlamentares sobre custo de vida.Carneiro disponível para cooperar com Montenegro em políticas de crescimento económico.Ana Catarina Mendes, Francisco Assis e Sérgio Sousa Pinto têm última reunião do Secretariado Nacional do PS.Isabel Estrada Carvalhais entra para o Secretariado Nacional do PS