PS Lisboa faz queixa ao Ministério Público: acusa Executivo de Moedas de lesar autarquia com hotel em Marvila

O PS apresentou na quarta-feira uma queixa ao Ministério Público sobre a legalidade da proposta aprovada para um novo hotel na Quinta da Graça, em Marvila, que terá prejudicado o município em 257 mil euros. Essa informação foi esta quinta-feira confirmada ao DN.O gabinete de vereadores do PS da capital diz ter sido “fixada uma compensação de cerca de 293 mil euros quando, de acordo com os parâmetros legalmente devidos, o montante poderia ascender a aproximadamente 551 mil euros”, relatando “um prejuízo potencial para o erário municipal superior a 257 mil euros por receitas não arrecadadas."Alexandra Leitão avançou que o cálculo das compensações urbanísticas resultou em pressupostos que "não correspondem ao enquadramento legal aplicável", mencionando uma desatualização do valor do custo de construção por metro quadrado.A viabilidade dada à ampliação com demolição na Quinta da Graça para instalação de hotel de 4 estrelas resultou dos votos favoráveis da coligação Por Ti, Lisboa e de duas abstenções, de Bruno Mascarenhas, do Chega, e de Ana Simões Silva, independente na votação, mas agora já vereadora com pelouros na equipa de Carlos Moedas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda votaram contra.Na menção ao DN, Alexandra Leitão refere, novamente, a crítica por falta de resposta à emergência habitacional e questiona a “dispensa de cerca 2273 metros quadrados de terreno”, lamentando o agravamento da “pressão turística”. Já tinha atacado a coligação de direita pela duplicação de rácios de alojamentos locais e o rejeitar da mobilização de devolutos ou de espaços para edificar para o efeito. O PCP, por João Ferreira, salientou ainda em campanha eleitoral que as moratórias no alojamento local seriam curtas, face às previsões de construção de novas unidades hoteleiras..Alexandra Leitão acusa Moedas sobre o fim de moratórias no Alojamento Local: "Fê-lo com dolo ou negligência".Lisboa. PS quer obrigar promotores a ceder espaço para habitação pública