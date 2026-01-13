PS fica com três presidências de CCDR, Álvaro Santos (PSD) ganha no Norte a única discussão das eleições

Álvaro Santos ganhou esta segunda-feira a eleição para a presidência a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), derrotando António Cunha, atual presidente do organismo. A vantagem, ainda não tendo sido oficializada, já era suficiente às 23h00 para um primeiro balanço. O ex-vice-presidente da Câmara de Gaia, que saiu justamente pelo convite do PSD para presidir a região Norte, é o novo líder do organismo, superando Cunha, que foi o único que se candidatou à revelia. As cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional foram a votos num processo que teve um acordo alargado entre PSD e PS. O sistema foi criticado por diversos autarcas, sobretudo pelo PCP, mas também do Chega e alguns socialistas, que ameaçaram boicotar as eleições ou votar em branco por considerarem que o processo não é verdadeiramente democrático.À CCDR-Centro era candidato único o ex-presidente da Câmara de Aveiro José Ribau Esteves (PSD) e para o Alentejo era candidato o engenheiro eletrotécnico Ricardo Pinheiro, ex-deputado do PS por Portalegre e antigo autarca de Campo Maior.Dois dos candidatos únicos já dirigem atualmente as CCDR a que se candidatavam: são a arquiteta Teresa Almeida, recandidata a um segundo mandato na presidência da CCDR de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), e José Apolinário, que fica no cargo no Algarve. A primeira foi autarca em Setúbal pelo PS, o segundo deputado socialista no Parlamento.Assim, o PS, apesar de ter menos municípios conquistados nas últimas Autárquicas, tem a maioria (3) dos presidentes das CCDR. "O processo de democratização da designação das lideranças das CCDR, através da instituição da participação democrática dos autarcas/eleitos locais, foi uma conquista iniciada pelo Partido Socialista há 5 anos. Um passo importante que deverá ser a antecâmara para uma discussão mais abrangente no caminho para a regionalização político-administrativa. Para o Partido Socialista, o saldo da eleição que teve lugar hoje é favorável, tendo sido eleitos Presidentes das CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, os candidatos socialistas Teresa Almeida, Ricardo Pinheiro e José Apolinário. São nomes de competência reconhecida e que garantem, nos próximos anos, um ciclo de progresso e bem-estar social e económico para as referidas regiões", valorizou André Rijo, deputado do PS e coordenador autárquico do partido.A eleição dos presidentes decorreu em todas as Assembleias Municipais, em simultâneo, entre as 16.00 e as 20.00 horas. Os dirigentes eleitos das CCDR estão também sujeitos a regras de limitação a três mandatos consecutivos. Recorde-se que as CCDR reivindicam um papel de importância crescente, face ao desenvolvimento dos fundos de coesão territorial. Se o PS, especialmente com António Costa, tentou avançar com a regionalização, o PSD tem-se mostrado menos avesso a descentralização de competências. .“Área desprotegida”. PS sai à rua no Tâmega e Sousa e Carneiro defende contratos de coesão territorial.António Cunha admite preocupação do Norte perante estratégia da TAP.Presidentes das CCDR passam a ganhar tanto como o primeiro-ministro