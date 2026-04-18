PS critica recuo do PSD e reavalia candidatura de Tiago Antunes

O secretário-geral do PS indicou hoje que o seu partido está em diálogo com Tiago Antunes para avaliar uma nova candidatura a Provedor de Justiça, elogiando uma “personalidade de grande integridade” e “sem qualquer pendor partidário”. Em declarações aos jornalistas em Barcelona, à margem do encontro Mobilização Global Progressista, José Luís Carneiro foi questionado se o PS vai voltar a insistir no nome de Tiago Antunes para Provedor de Justiça.“O Presidente do Grupo Parlamentar [Eurico Brilhante Dias] está em diálogo com o professor Tiago Antunes. É uma personalidade de uma grande integridade, de uma grande qualidade humana, cívica, profissional, com provas dadas. Nunca, na relação que pude ter com ele, senti qualquer pendor partidário, na sua forma de estar e de servir no Estado”, frisou. A candidatura foi chumbada pela Assembleia da República na quinta-feira.Carneiro reiterou que “há um diálogo que está a ser desenvolvido com ele” e o PS irá depois tomar uma decisão sobre a matéria, frisando que o seu nome tinha sido acordado com o PSD, que tinha dado “a garantia de que apoiaria uma candidatura”. “Assim não aconteceu, vamos agora tomar a decisão no momento oportuno”, afirmou. Questionado se o chumbo da candidatura de Tiago Antunes põe em causa as negociações com o PSD para o Tribunal Constitucional, Carneiro respondeu “que esse é um ponto que está relativamente assente nos seus princípios fundamentais”. “Agora, há que aguardar também pela altura em que venha a ocorrer a eleição”, referiu..Tiago Antunes falha eleição para provedor de Justiça.Rui Rocha acusa Tiago Antunes de ter "feito parte de uma máquina de intoxicação da opinião pública"