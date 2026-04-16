Tiago Antunes falha eleição para provedor de Justiça

O candidato a provedor da Justiça Tiago Antunes, indicado pelo PS, falhou a eleição, obtendo apenas 104 votos dos deputados que participaram na votação que decorreu na tarde desta quinta-feira. Houve 86 votos em branco e 36 nulos, deixando o antigo secretário de Estado de António Costa, acusado pelo liberal Rui Rocha de ter participado na "máquina de intoxicação e manipulação da opinião pública" do Governo de José Sócrates, muito longe da maioria qualificada de dois terços que seria necessária.Em declarações ao DN, Rui Rocha reagiu à falha na eleição para o cargo que está vago desde que Maria Lúcia Amaral se tornou ministra da Administração Interna, dizendo que foi "uma vitória da decência e uma humilhação para Hugo Soares, que se prestou ao papel de mendigar apoio para um candidato com passado ligado a José Sócrates e acabou derrotado pela própria bancada do PSD".Os 104 votos de Tiago Antunes indiciam que os apelos de Hugo Soares para a mobilização do grupo parlamentar não surtiram efeito. O PS tem 58 deputados e os partidos à sua esquerda somam 12 parlamentares, pelo que poucos deputados social-democratas terão dado voto favorável ao candidato à Provedoria de Justiça.Cabe agora aos socialistas decidir se voltam a apresentar o nome de Tiago Antunes ou se, perante a incapacidade de o professor da Faculdade de Direito de Lisboa, que já foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ser confirmado por dois terços dos deputados, avança com outro nome. A deputada socialista Isabel Moreira reagiu, através das redes sociais, ao chumbo de Tiago Antunes, escrevendo que "há poucos com currículo e postura ética e pessoal tão impecáveis", qualificando de "autores da campanha miserável" aqueles que contestaram a indicacação pelo PS de alguém que "não tem filiação partidária e foi secretário de Estado por entrega ao serviço público".. Pelo contrário, Pais Antunes foi reeleito para a presidência do Conselho Económico e Social com uma maioria clara, de 185 votos favoráveis.(em atualização).Tiago Antunes: o homem dos bastidores que chega à Provedoria