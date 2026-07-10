PS critica Montenegro e avisa: data das notas dos exames é também dia de avaliação para o primeiro-ministro

A data para as notas dos exames é “dia de avaliação” para o ministro da Educação, mas também para o primeiro-ministro, avisou esta sexta-feira (10 de julho) o PS, criticando ainda que Luís Montenegro só fale em jogos de futebol e festivais.“O ministro da Educação já chumbou na época normal, que estava agendada para o dia 14, já só lhe resta a época de recurso, que será no dia 17, mas esse dia é um dia de avaliação não apenas para o ministro, mas também para o primeiro-ministro”, respondeu aos jornalistas o dirigente do PS André Moz Caldas, na sede do partido, em Lisboa, afirmando-se ainda “um pouco preocupado” com a ausência e o silêncio de Montenegro.O membro do Secretariado Nacional do PS foi questionado sobre as declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, à SIC, na noite de quinta-feira, no festival NOS Alive, começando por referir que não tinha tido a oportunidade de as ver. “Não deixa de ser impressionante que a comunicação social agora só encontra o primeiro-ministro em ‘flash interview’ de jogos de futebol e em festivais”, começou por criticar.No entanto, para André Moz Caldas “o problema é muito profundo” e é preciso ver “se não está relacionado com o desmantelamento das estruturas do Ministério da Educação que o ministro Fernando Alexandre empreendeu”. “E se não há riscos colocados também no concurso nacional de acesso ao ensino superior e a abertura do ano letivo”, disse ainda.Sobre os números avançados na véspera pelo Governo de que 75% dos exames já estão corrigidos, o dirigente socialista disse que “cada ponto percentual de provas de exame nacional por corrigir são três mil provas”. “Portanto, com os números de ontem [quinta-feira], não podemos estar tranquilos de maneira nenhuma”, referiu.Nas declarações do NOS Alive, o primeiro-ministro assegurou que o Governo está a empenhar um esforço substancial para ultrapassar os constrangimentos registados no processo dos exames nacionais deste ano. Luís Montenegro garantiu melhorias estruturais já para o próximo ano letivo e deixou um apelo à tranquilidade. .Carneiro acusa primeiro-ministro de "insensibilidade atroz" sobre exames nacionais. PS quer ouvir ministro e EDuQA.Seguro pede solução rápida para os exames. Ministro garante estar a “trabalhar”